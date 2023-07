Palmeiras tem mais uma oferta recusada pelo Racing, mas já sabe quanto precisa pagar por Aníbal Moreno

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 20/07/2023 - 16:02 Compartilhe

O Palmeiras fez mais uma investida para contar com o volante Aníbal Moreno, do Racing-ARG, mas novamente o clube argentino recusou os valores. A nova proposta foi de 7,5 milhões de dólares (R$ 36 milhões na cotação atual), mas ela ainda não convenceu a diretoria da agremiação argentina, que já avisou quanto quer para prosseguir na negociação: 10 milhões de dólares livres de impostos (R$ 48 milhões).

Como era de se esperar, os valores estão fora do que o Verdão pretende pagar para contar com o volante no elenco de Abel Ferreira. Mas as negociações seguem ativas e devem ter novidades nos próximos dias. A operação é conversada por 80% dos direitos do meio-campista, que pertencem ao próprio Racing-ARG. Os outros 20% são de propriedade do Newell’s Old Boys.

De acordo com pessoas envolvidas na negociação, há o desejo do jogador de buscar novos caminhos. Segundo fontes ligadas ao atleta, havia a promessa de que ele poderia ser negociado nesta janela de transferências, mas o clube não pretende se desafazer de Moreno pelo menos até dezembro de 2023. Além disso, o volante busca uma valorização salarial que ainda não veio.

Recentemente, Aníbal Moreno recebeu propostas do futebol europeu um pouco superiores do que os 6 milhões de dólares (R$ 28,8 milhões) oferecidos pelo Palmeiras na primeira abordagem. Assim como o Racing-ARG fez com a oferta palmeirense, o clube negou os calores oferecidos pelo Velho Continente. Apesar de não querer se desfazer do atleta, se o Verdão chegar com a quantia alta exigida, o negócio pode sair.

Há quem diga que se houver uma valorização salarial por parte do time argentino, é possível que Aníbal Moreno permaneça por lá, pois é um clube com o qual se identifica. Aos 24 anos, o contrato do volante é até dezembro de 2025 e sua multa rescisória é de 25 milhões de dólares (R$ 120 milhões).

Essa é mais uma das tentativas do Palmeiras por um volante no mercado de transferências. Wendel, do Zenit-RUS, ficou mais distante, principalmente depois da entrada da concorrência do Flamengo, mas os valores também estão fora da realidade brasileira. Enquanto isso, o clube buscou informações de Léo Naldi, da Ponte Preta, mas nada foi oficializado.