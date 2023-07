Palmeiras tem entraves além da questão financeira para tirar Aníbal Moreno do Racing

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 25/07/2023 - 5:54 Compartilhe

O Palmeiras segue sem conseguir contratar um reforço nesta janela de transferências. Apesar de ter um alvo definido, o Verdão continua com sérias dificuldades para entregar para Abel Ferreira o “camisa 5” tão esperado desde a saída de Danilo. Aníbal Moreno é o principal nome na lista alviverde, mas os entraves junto ao Racing-ARG vão além das condições financeiras. Prazo e Libertadores estão no caminho dos palmeirenses.

+ Veja tabela e classificação do Brasileirão-2023 clicando aqui

Segundo apurou a reportagem, o Palmeiras ainda não fez uma nova oferta depois das duas recusadas na última semana. A mais recente delas foi de 7,5 milhões de dólares (R$ 36 milhões). O clube argentino avisou que faria negócio por 10 milhões de dólares livres de impostos (R$ 48 milhões), algo que o Verdão não pretende pagar. No entanto, nenhuma outra condição de negócio foi apresentada até aqui.

+ Copo Stanley a partir de R$120,00. Bebida gelada nos 90′ de jogo do Verdão!

O Verdão até conta com um importante aliado nas conversas, que é o próprio Aníbal Moreno. O volante tem o desejo de buscar novos ares nesta janela de transferências e gostou do projeto palmeirense. Ele, inclusive, já teria comunicado ao Racing-ARG a sua vontade de prosseguir com a oferta do do clube brasileiro. No entanto, os argentinos seguem firmes com as negativas e não deve ceder ao atleta.

Além da questão financeira, que o Alviverde parece não ter poder para negociar nos termos exigidos, o Racing não quer perder aquele que talvez seja o seu principal jogador. Assim como o Palmeiras, o time hermano vem tendo dificuldades para se reforçar na janela e provavelmente não conseguiria repor a saída de Moreno no mesmo nível. O Racing disputa as oitavas de final da Libertadores contra o Atlético Nacional-COL e acredita que pode seguir longe na competição, por isso quer manter a equipe forte.

+ Palmeiras tem mais uma oferta recusada pelo Racing, mas já sabe quanto precisa pagar por Aníbal Moreno

Outro aspecto que pesa nessas conversas e vale para ambos os lados é o prazo. Os times que estão na Libertadores têm até o dia 29 de julho para inscreverem jogadores na próxima fase do torneio. Cada agremiação pode substituir até cinco jogadores na lista de 50 nomes que foram inscritos para a fase de grupos. Caso o reforço não chegue antes deste sábado (29), a inscrição somente poderá ser feita para as quartas de final. Vale lembrar que a janela brasileira fecha no dia 2 de agosto, depois do prazo dado pelo Conmebol.

Tanto pelo lado do Palmeiras quanto pelo lado do Racing, a impressão é de que a negociação dificilmente sairá dentro das condições apresentadas até aqui. O Verdão não pretende gastar muito mais do que já foi oferecido, enquanto os argentinos não abrem mão dos termos exigidos e de contar com o jogador. Com menos de cinco dias para o prazo de inscrição na Libertadores, o acordo está cada vez mais distante.

+ Desejado pelo Palmeiras, Aníbal Moreno é considerado o ‘melhor meio-campista do futebol argentino’

Wendel, do Zenit-RUS, foi outro alvo cogitado pelo Alviverde, mas os valores apresentados afastaram qualquer chance de negociação. Pessoas que estiveram próximas das conversas afirmaram que o “pacote” somando transferência, salários e luvas sairia na casa dos R$ 150 milhões. O Flamengo agora está mais próximo de fechar com o meio-campista.