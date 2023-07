Palmeiras segue política de segurar jogadores e recusa proposta russa por Luan

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 20/07/2023 - 17:08 Compartilhe

O Palmeiras nem bem recebeu a proposta do Krasnodar-RUS por Luan e já deu sua resposta aos russos: não irá vender o zagueiro. Embora a oportunidade fosse do agrado do jogador, a diretoria se manteve firme em sua política de segurar suas principais peças.

+ Veja tabela e classificação do Brasileirão-2023 clicando aqui

As cifras envolvidas no negócio não foram reveladas pela reportagem, nem mesmo se o clube da Rússia irá tentar novamente uma aproximação. Mas o certo é que o Alviverde não tem a intenção de fazer acordo.

+ Copo Stanley a partir de R$120,00. Bebida gelada nos 90′ de jogo do Verdão!

Apesar de não ser titular absoluto, Luan é utilizado constantemente na reposição de um dos dois zagueiros titulares (Gustavo Gómez e Murilo). Neste ano, com a lesão de Murilo, ele ganhou espaço e até tem jogado no time inicial mesmo com o retorno do companheiro. Vale lembrar que o elenco conta com apenas esses três zagueiros “prontos”, e Naves, que vive seu primeiro ano de profissional efetivamente.

O jogador é querido por todo o elenco, pela comissão técnica, pela diretoria e principalmente pelos jovens do profissional e da base. No entanto, ele não goza do mesmo prestígio com parte da torcida, que o crítica constantemente por conta de alguns vacilos em momentos decisivos no clube.

+ OLHAR DO PORCO: Saída do Luan seria boa pra todo mundo, menos para Abel Ferreira

No fim de 2022, Luan renovou seu contrato com o Palmeiras até dezembro de 2024. Atualmente com 30 anos, o zagueiros tem 231 jogos pelo clube e oito gols marcados. Além disso, coleciona títulos como: duas Libertadores (2020 e 2021), dois Brasileiros (2018 e 2022), três Paulistas (2020, 2022 e 2023), uma Copa do Brasil (2020), uma Recopa Sul-Americana (2022) e uma Supercopa do Brasil (2023).