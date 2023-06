Palmeiras renova com joia da base e busca se blindar de assédio europeu

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 23/06/2023 - 16:02 Compartilhe

O Palmeiras tem recebido contatos constantes do mercado europeu para saber da situação do atacante Kevin, destaque do sub-20, que esteve com a Seleção Brasileira na Copa do Mundo da categoria. O jogador, que já havia despertado o interesse de do Shakhtar Donetsk-UCR, agora se vê alvo do futebol inglês e do futebol francês. Pensando nisso, o clube tratou de renovar contrato com a joia e busca comprar uma fatia maior dos direitos.

Na segunda-feira (19), Kevin assinou a renovação de seu vínculo com o Verdão até dezembro de 2026. O anterior era válido até junho do mesmo ano e o atual ganhou uma valorização salarial. Mesmo que isso seja uma proteção a mais diante do mercado externo, o clube tem um plano de carreira para o atacante, que é visto com bons olhos pela comissão técnica de Abel Ferreira, mas segue atuando no sub-20.

Em janeiro de 2023, o Shakhtar Donetsk-UCR fez uma oferta de 10 milhões de euros (R$ 56,4 milhões na cotação da época) pelo atacante. O Palmeiras, que já havia recusado outras duas ofertas menores dos ucranianos, recusou mais uma e segurou a joia no clube. Desta vez, segundo apurou o Lance!, as propostas ainda não chegaram, mas contatos foram feitos ultimamente e os dirigentes aguardam a concretização do interesse nas próximas semanas.

Kevin faz parte do grupo de apoio de Abel Ferreira nos treinos do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

O Verdão pretende fazer jogo duro para as ofertas que vierem. Dono de 50% dos direitos do jogador, o Alviverde não quer fazer negócio sem que consiga ter 70%, ou seja, precisa comprar mais 20% junto ao Desportivo Brasil, dono dos outros 50% dos direitos. No início desta semana, os dirigentes do Palmeiras buscaram mais uma vez um acordo, mas os cartolas do Desportivo seguem irredutíveis para fazer negócio.

Aos 20 anos, Kevin é parte do grupo de apoio ao elenco que é formado pelos Crias da Academia e utilizado constantemente por Abel Ferreira em treinos, ou até mesmo em jogos, dependendo da necessidade. O atacante já tem dois jogos pelo profissional e um gol marcado. Pela base, em 2023, ele já conquistou a Copinha, marcou oito gols e disputou 17 partidas.