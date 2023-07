Palmeiras recua por argentinos e pode ficar sem reforços para as oitavas da Libertadores

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 28/07/2023 - 5:54 Compartilhe

O Palmeiras está cada vez mais longe de se reforçar nesta janela de transferências. A poucas horas do encerramento do período de inscrições para as oitavas de final da Libertadores, as negociações que pareciam ser os focos dos dirigentes palmeirenses esfriaram e caminham para um desfecho negativo. Isso porque o clube não avançou nas conversas com Aníbal Moreno, do Racing-ARG, e com Santiago Hezze, do Huracán-ARG.

+ Veja tabela e classificação do Brasileirão-2023 clicando aqui

Se quiser que o suposto reforço atue pelo mata-mata da Liberta, o Verdão tem até este sábado (29) para entregar a lista final de inscritos para a Conmebol. Será permitido substituir até cinco nomes da listagem inicial de 50 atletas credenciados para a fase de grupos. Caso não consiga cumprir esse prazo, o Alviverde terá até quarta-feira (2) para contratar um jogador. Nesse caso, ele só poderia ser inscrito numa hipotética quartas de final.

+ Copo Stanley a partir de R$120,00. Bebida gelada nos 90′ de jogo do Verdão!

Assim, esta sexta-feira é um dia decisivo para fechar com um reforço, o que neste momento parece longe de ser concretizado. Durante esta semana, o Palmeiras chegou a ter dois atletas como alvo: Aníbal Moreno, do Racing-ARG, e Santiago Hezze, do Huracán-ARG. Ambos tiveram aval da comissão técnica e se encaixariam no perfil de “camisa 5” tão pedido para suprir a vaga deixada por Danilo no início deste ano.

Por Aníbal, o Verdão chegou a fazer duas ofertas, sendo a última delas de 7,5 milhões de dólares (R$ 35,6 milhões na cotação atual). Ambas, porém, foram recusadas imediatamente pelo Racing, que quer 10 milhões de reais livres de impostos (R$ 47,4 milhões). Mesmo com o desejo do jogador em defender o Alviverde, o clube não fez mais movimentos para buscar um acordo com os dirigentes argentinos.

+ Leila Pereira é chamada de ‘mão de vaca’ em Portugal

Já em relação ao jovem Hezze, de 21 anos, as conversas iniciaram de forma otimista, com sinalizações positivas das partes envolvidas. O Palmeiras chegou a planejar uma oferta de 4 a 5 milhões de dólares (R$ 19 milhões a R$ 23,7 milhões) por 50% dos direitos do jogador. No entanto, essa proposta ainda não chegou na mesa do Huracán, que havia mostrado disposição para negociar nesses termos. A tendência é que ela nem chegue.

Segundo fontes ouvidas pela reportagem, há uma certa preocupação em não errar nessa contratação. Por ser a única e altamente necessária, a intenção é ser o mais preciso possível para evitar que se repita o insucesso da grande maioria dos reforços de 2022. No momento, é bastante provável que o Alviverde feche a janela sem reforçar o elenco para 2023. Sem encontrar o equilíbrio entre custo-benefício e ser ou não um atleta pronto, o clube deverá passar “zerado” neste período de contratações.