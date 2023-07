Palmeiras pode lucrar com negociação de zagueiro para o futebol da Turquia

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 24/07/2023 - 13:57 Compartilhe

O Palmeiras pode receber uma grana nos próximos dias envolvendo um ex-Cria da Academia. Trata-se do zagueiro Pedrão, que defende o Portimonense-POR desde 2021. O defensor de 26 anos é alvo do Besiktas-TUR nesta janela transferências, e o Verdão poderia lucrar 25% em cima do valor do negócio devido à participação que ainda tem nos direitos econômicos do defensor.

Pedrão foi contratado pelo Palmeiras junto ao Água Santa, onde havia se destacado na Copinha de 2016. O zagueiro terminou sua formação no Verdão mas acabou sendo emprestado para América-MG e Athletico-PR, e depois para o Nacional-POR. Em sua primeira passagem pelo futebol português ele ganhou destaque e retornou para o país para atuar pelo Portimonense. O empréstimo virou uma contratação em definitivo no início de 2022.

Na negociação com os portugueses, a compra foi de 50% dos direitos, enquanto 25% ficaram com o Alviverde e 25% com o Água Santa. Dessa forma, se o acordo com o Besiktas sair, os dois clubes brasileiros receberão uma parte do acordo, que está perto de ser concretizado, segundo apurou a reportagem.

O nome de Pedrão entrou na lista do Besiktas após o clube turco não conseguir contratar Lyanco, do Southampton-ING, que teria sido reprovado nos exames médicos. Os valores não foram revelados, mas a imprensa portuguesa especula que a multa rescisória do zagueiro brasileiro está na casa dos 30 milhões de euros (R$ 157 milhões). A negociação, porém, deve sair por menos do que o valor da rescisão.

Pedrão está no Portimonense-POR desde meados de 2021. De lá para cá são 65 jogos, dois gols marcados e duas temporadas disputadas.