Palmeiras pode fechar janela como único time da Série A que não contratou ninguém

O Palmeiras se mantém tímido na janela de transferências dessa metade do ano, e restando um pouco menos de uma semana para inscrever jogadores na Libertadores, Abel Ferreira dificilmente terá alguma novidade no elenco para encarar o Atlético-MG, pelas oitavas de final da Libertadores. Assim, o clube caminha para ser o único da Série A a não ter se reforçado neste período de contratações.

O nome mais ventilado na semana alviverde é o do volante Aníbal Moreno, do Racing-ARG, jogador pedido por Abel Ferreira, e que gostaria de jogar no Alviverde, mas ao que tudo indica está com muitas dificuldades de acertar a liberação por parte do clube argentino.

O Verdão corre contra o tempo enquanto sonha em ter uma peça de reposição para Danilo, algo que a torcida cobra da diretoria desde antes do final do ano.

Caso não consiga contratar ninguém, Abel Ferreira terá que fazer ainda mais milagre com o que tem em mãos para que o time consiga brigar pelo Tetra da Libertadores e pegue pelo menos um G-4 no Brasileirão.

Único time da Série A que ainda não contratou ninguém nesta janela de transferências do meio do ano, o Verdão vive um período vencedor, estruturado, com um processo interno muito bem definido, porém grande parte da torcida não consegue entender os motivos da diretoria não conseguir reforçar um elenco que só perdeu peças ultimamente e tem que apostar cada vez mais em jovens que nem estão totalmente maturados ainda.

Anteriormente, o Bragantino dividia essa condição de “zerado” em reforços neste período de contratações. No entanto, o Massa Bruta acertou a chegada por empréstimo de Matheus Gonçalves, do Flamengo. Vale destacar que pegando também a janela do início do ano, o Verdão é o clube que menos contratou. Foram apenas dois novos jogadores: Richard Ríos e Artur.

Enquanto a torcida não para de protestar por contratações, a presidente Leila Pereira está nos Estados Unidos, em uma viagem de trabalho, fato que gerou ainda mais incômodo por parte dos palmeirenses, que não sentem que a mandatária está muito preocupada com a chegada da última semana da janela de transferências.

A verdade é que o palmeirense é muito grato por essa comissão técnica e por todo esse elenco de jogadores, e estará com eles até o apito final desta temporada, porém esse fato não muda a indignação de quem assiste uma diretoria que sofre demais para manter o elenco em alto nível e trazer jogadores no momento mais glorioso e estruturado do clube em seus quase 109 anos.

Perder é do jogo, falta de ambição para um clube que se acostumou com tantos títulos nos últimos anos, não.