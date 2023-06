Palmeiras perde titular por lesão no joelho, e Marcos Rocha inicia transição

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 27/06/2023 - 16:04 Compartilhe

O Palmeiras se reapresentou na manhã desta terça-feira (27), na Academia de Futebol, dando início à preparação para o confronto diante do Bolívar-BOL que acontece nesta quinta-feira (29), às 21h (de Brasília), no Allianz Parque, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. A baixa do treino foi Zé Rafael, diagnosticado com uma lesão no joelho, enquanto a novidade foi Marcos Rocha, que iniciou o processo de transição física.

+ Veja tabela e classificação da Libertadores-2023 clicando aqui

Zé Rafael sofreu um trauma na partida contra o Botafogo, neste domingo (25), pelo Campeonato Brasileiro, foi submetido a exames e teve detectado um estiramento no ligamento do joelho direito. O meia seguirá tratamento conservador sob cuidados dos profissionais do Núcleo de Saúde e Performance. O clube não informou o prazo de recuperação do atleta. Já o lateral-direito Marcos Rocha está recuperado de um edema na coxa esquerda e participou de parte do coletivo integrado ao elenco.

+ Até 50% OFF em produtos do Verdão para os torcedores fanáticos!

No treinamento, os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos contra o Glorioso seguiram o cronograma de atividades regenerativas na parte interna do centro de excelência. Os demais disputaram um treino coletivo com dois tempos de 20 minutos e a participação de diversos jovens do grupo de apoio da base.

Ainda, o zagueiro Gustavo Gómez, que completou 250 jogos com a camisa alviverde diante do Botafogo, foi homenageado pelo clube. O paraguaio recebeu do vice-presidente Paulo Buosi uma placa e uma camisa em referência à marca atingida.

Gómez é o capitão com mais conquistas na história do Palmeiras (sete, ao lado de Ademir da Guia), além de ser o estrangeiro com mais títulos (dez, seguido pelo chileno Kuscevic, com sete), com mais vitórias (153, seguido pelo chileno Valdivia, com 122) e com mais jogos na história do Verdão (250, seguido pelo compatriota Arce e pelo chileno Valdivia, ambos com 241).

+ Em cerimônia de lançamento, Leila Pereira recebe avião que servirá de transporte para o Palmeiras

O duelo desta quinta contra a equipe boliviana vale a liderança do grupo C da Libertadores, já que ambas as equipes tem 12 pontos e podem terminar na primeira colocação. Além disso, caso vença, o Palmeiras garantirá a melhor campanha no geral pela quinta vez nos últimos seis anos. No Brasileirão, a equipe de Abel Ferreira está na quarta colocação com 22 pontos, oito a menos que o líder Botafogo.