Palmeiras oficializa promoção de Luis Guilherme ao profissional, e jovem comemora oportunidade

O Palmeiras oficializou a promoção do jovem Luis Guilherme ao elenco profissional nesta quarta-feira (26). O jogador de apenas 17 anos não descia para a base há um tempo, mas ainda era tratado como membro do grupo de transição. Neste segundo semestre, foi definitivamente integrado à equipe principal do Verdão.

Aproveitando cada vez as oportunidades recebidas pelo técnico Abel Ferreira, Luis Guilherme deu assistência para Breno Lopes sacramentar a vitória alviverde por 3 a 1 diante do Fortaleza, no sábado (22), pelo Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque. O jovem valorizou o resultado conquistado e agradeceu pela chance, comentando também sua evolução ao lado do treinador português e de seus companheiros.

– Foi uma vitória muito importante em um jogo difícil contra a boa equipe do Fortaleza. Foi bom para nós pensando na sequência do campeonato e também para nos dar confiança. Fico feliz ainda por ter entrado mais uma vez e dado uma assistência. O Abel sempre me pede para ter confiança, fazer no jogo o que eu sempre fazia na base e, graças a Deus, aos poucos, vem dando certo – disse Luis Guilherme.

– É sempre bom conviver com grandes jogadores, que eu acompanhava da arquibancada. Agora estou com eles, trocando resenha… Hoje eles brincaram com o meu estilo de roupa (risos), mas é bom para descontrair e creio que vou entrosando cada vez mais com todos dentro e fora de campo.

Ainda, Luis Guilherme projetou o próximo duelo do Verdão, que acontece neste sábado (30) diante do América-MG, na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG), às 16h, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A Cria da Academia chegou ao Palmeiras em 2017, conquistou títulos do Sub-11 ao Sub-20 e chegou, no sábado, ao seu 15º jogo pelo time profissional do clube.

– Vai ser um jogo difícil contra o América-MG. Sabemos que jogar lá é sempre complicado, mas estamos fazendo uma semana boa, nos preparando bem para chegar lá e buscar a vitória – concluiu o camisa 31.