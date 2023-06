Palmeiras inicia período de um mês com sequência pesada e enfrenta uma ‘final’ atrás da outra

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 22/06/2023 - 7:53 Compartilhe

Após a derrota por 1 a 0 para o Bahia na noite desta quarta-feira (21), pelo Campeonato Brasileiro, o Palmeiras se prepara para enfrentar uma sequência pesada de jogos no período de um mês. Incluindo partidas decisivas, e até eliminatórias, o Verdão vai em busca de engatar resultados positivos contra adversários ‘complicados’ visando avançar em todas as competições que disputa.

Já neste domingo (25), o Alviverde encara o Botafogo, às 16h, no Allianz Parque, no que pode ser um duelo pela liderança do Brasileirão, já que a equipe comandada por Abel Ferreira está apenas dois pontos atrás na tabela. O Fogão ainda joga na rodada nesta quinta-feira (22), diante do Cuiabá, fora de casa. Porém, vale lembrar que caso o Flamengo vença sua partida, tomará a vice-liderança do Alviverde.

Depois, na quinta-feira (29), o Palmeiras recebe o Bolívar-BOL, em partida válida pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. As equipes têm o mesmo número de pontos (12) na chave, logo, o confronto vale a liderança do grupo C da competição continental. No jogo realizado na Bolívia, o Verdão, que estava com um time alternativo, foi derrotado pelo placar de 3 a 1.

Iniciando o mês de julho, o Alviverde vai até Curitiba enfrentar o Athletico-PR no dia 2 (domingo), pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apenas três depois, dia 5 de julho (quarta-feira), o Palmeiras disputa o clássico decisivo com o São Paulo pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil, no Morumbi.

Já no dia 8 (sábado), o Verdão recebe o Flamengo no Allianz Parque, pelo Brasileirão. Apesar de não ter caráter eliminatório, o duelo é considerado muito importante, visto que ambas as equipes são postulantes ao título nacional.

Com apenas oito dias de diferença em relação à partida de ida, a volta entre Palmeiras e São Paulo, dessa vez na arena alviverde, acontece no dia 13 de julho (quinta-feira). Diante de sua torcida, o Verdão terá a chance de encaminhar vaga na semifinal da competição e espera dar ‘revanche’ no Tricolor, que o eliminou da edição passada na fase das oitavas de final.

Em seguida, vai até Porto Alegre medir forças com o Internacional no dia 16 (domingo), pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para encerrar o período de 30 dias de uma sequência pesada de jogos, recebe o Fortaleza, no Allianz, no dia 22 (sábado), também pela competição nacional.

