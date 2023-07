Palmeiras fica próximo de renovar contrato com dupla de Crias da Academia até 2027

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 24/07/2023 - 17:21 Compartilhe

O Palmeiras segue sem se reforçar na janela de transferências, mas continua investindo na manutenção do elenco atual. Assim, o clube está perto de assinar a renovação de contrato de duas Crias da Academia: o zagueiro Naves, cuja informação foi dada primeiramente pelo Uol e confirmada pelo Lance! e o volante Fabinho, ambos do elenco profissional.

Nos termos que serão assinados pela dupla ainda nesta semana, estão previstos aumentos salariais e contrato até 2027. Segundo apurou a reportagem, tanto o defensor quanto o meio-campista receberam sondagens de clubes do exterior e o Verdão resolveu valorizar suas joias com um vínculo melhor e mais longo. Os jovens são agenciados pela mesma empresa, que conduziu as negociações.

Naves tinha contrato até dezembro de 2025 e agora vai assinar até dezembro de 2027. Ele é um dos quatro zagueiros do elenco profissional, e está na fila de sucessão de Gustavo Gómez, Murilo e Luan. Aos 21 anos, ele já atuou em oito jogos pelo Palmeiras nesta temporada.

Fabinho, por sua vez, tinha contrato até dezembro de 2026 e aumentou em mais um ano seu vínculo com o Verdão. Assim como seu companheiro de base e profissional, recebeu uma valorização salarial. Aos 21 anos, ele também é um dos poucos jogadores de meio-campo no elenco e já tem 21 partidas em 2023.

Recentemente, tanto Abel Ferreira quanto membros da diretoria foram claro ao valorizar a política do Palmeiras na manutenção de seus jogadores, com renovações de contrato e planos de carreira para eles. Com o assédio do exterior e os “nãos” que os dirigentes têm dado ao mercado, a valorização dos vínculos acabam sendo naturais nesse planejamento traçado pelo clube.