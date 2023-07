Palmeiras fica perto de emprestar mais uma Cria da Academia para o futebol português

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 27/07/2023 - 14:04 Compartilhe

O Palmeiras está próximo de negociar o volante Pedro Lima por empréstimo ao futebol português. A informação foi dada em primeira mão pela ESPN e confirmada pelo Lance!.

Pedro Lima iria emprestado, mas com opção de compra ao final do contrato de um ano. O destino da Cria, segundo o GE, é o Acadêmico de Viseu, mas o negócio ainda não está sacramentado. A reportagem apurou que a confirmação deverá acontecer em breve. O estafe do jogador entende que a oportunidade é boa diante da possível falta de oportunidades no profissional.

O jovem de 20 anos foi um dos destaques do bicampeonato da Copinha, conquistado em janeiro deste ano, e chegou a treinar com o time de Abel Ferreira e jogar alguns minutos pelo profissional do Verdão, antes de retornar para o sub-20 alviverde.

Pedro Lima tem 11 gols em 28 partidas nesta atual temporada, e sua última aparição pelo sub-20 do Verdão foi nesta última terça-feira, quando o Palmeiras goleou o Botafogo por 4 a 0 e garantiu classificação para a semifinal do Brasileiro da categoria.