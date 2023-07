Palmeiras fica em BH ou volta para SP? Entenda a logística do Verdão para este final de semana

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 25/07/2023 - 11:08 Compartilhe

Após dois dias de folga, o Palmeiras inicia nesta terça-feira (25), os trabalhos para iniciar uma das semanas mais importantes do clube nesta temporada. Há praticamente uma semana do duelo diante do Atlético-MG, pelas oitavas de final da Libertadores, Abel Ferreira e o elenco alviverde ainda precisam focar no duelo diante do América-MG, no próximo domingo (30), em Belo Horizonte, pelo Brasileirão.

+ Semana livre do Palmeiras ajudou a ajustar a cabeça e calibrar a vibração do time

Com dois compromissos na capital mineira em um intervalo de três dias, muitos torcedores acreditavam que a delegação alviverde nem retornaria para São Paulo após enfrentar o Coelho no Independência, porém o Verdão deve voltar para a capital paulista logo após o jogo frente o vice-lanterna.

A ideia da comissão técnica alviverde é realizar mais dois treinos na Academia de Futebol antes de encarar o Galo, também por conta de toda estrutura de recuperação que o CT alviverde oferece para os seus jogadores.

A viagem curta também favorece para que o Verdão retorne para São Paulo antes de ter que voltar para Belo Horizonte para o duelo decisivo diante do time de Luiz Felipe Scolari.

+ Copo Stanley a partir de R$120,00. Bebida gelada nos 90′ de jogo do Verdão!

Após enfrentar o Atlético-MG pelo terceiro ano consecutivo em um mata-mata de Libertadores, o Verdão terá apenas mais dois dias de preparação antes de mais uma viagem curta, dessa vez para encarar o Fluminense, no Maracanã, pelo Brasileirão.

Confira abaixo como deve ser a programação do Palmeiras para esta semana decisiva:

25/07 – Treino na Academia de Futebol

26/07 – Treino na Academia de Futebol

27/07 – Treino na Academia de Futebol

28/07 – Treino na Academia de Futebol

29/07 -Treino na Academia de Futebol + viagem para Belo Horizonte

30/07 – América-MG x Palmeiras pelo Brasileirão +viagem de volta pra São Paulo

31/07 – Treino na Academia de Futebol

01/08 – Treino na Academia de Futebol + viagem para Belo Horizonte

02/08 – Atlético-MG x Palmeiras pela Libertadores