Palmeiras fechou 2022 com quase R$ 90 milhões em parcelas pendentes na compra de jogadores

Na quarta-feira (26), o Palmeiras foi acusado de calote pelo presidente do River Plate-URU, pois não estaria pagando as parcelas da compra de Piquerez. No entanto, todos os vencimentos até aqui já foram pagos ao Peñarol-URU, que não tem repassado os valores ao River e ao Defensor-URU, que têm direito a uma porcentagem do negócio. Ainda assim, o Verdão tem parcelas a pagar pelo lateral, uma inclusive que vence neste fim de mês. O procedimento é comum no mercado, e o Alviverde tem outras pendências com clubes estrangeiros para quitar a compra de atletas.

Segundo o balanço de 2022, o clube fechou o ano com quase R$ 90 milhões em parcelas a vencer referentes a compra de jogadores. Além de Piquerez, estão na lista nomes como Flaco López, Bruno Tabata, Atuesta, Murilo, Merentiel e até mesmo o volante Bruno Henrique, que até já foi vendido e hoje está no Internacional, onde chegou de graça. (Confira no gráfico abaixo os números)

Flaco López encabeça a lista por conta dos valores. De acordo com o balanço palmeirense, são R$ 22,9 milhões que o clube ainda precisa pagar ao Lanús-ARG. Na sequência aparece Bruno Tabata, que foi emprestado ao Qatar SC recentemente. O Palmeiras deve ao Sporting-POR cerca de R$ 20,9 milhões.

Já em relação ao acordo por Piquerez, o Verdão entrou em 2023 devendo R$ 15,6 milhões ao Peñarol-URU, valor que já foi abatido com a dívida quitada recentemente de cerca de R$ 5,3 milhões. Segundo apurou o Lance!, ainda restam duas parcelas a serem pagas.

O Verdão também deve ao Los Angeles FC, da MLS, referente aos direitos econômicos de Atuesta. No fim de 2022, o balançou apontou que o clube ainda tem R$ 11,9 milhões em parcelas a vencer na compra do colombiano. Murilo, comprado junto ao Lokomotiv Moscou-RUS, também ainda precisa ter seus direitos pagos. São R$ 8,2 milhões que estão pendentes, segundo o documento alviverde.

Outro que aparece na lista é Miguel Merentiel, comprado junto ao Defensa y Justicia-ARG. De acordo com o balanço do Palmeiras, o clube entrou em 2023 devendo ainda R$ 4,7 milhões. Atualmente ele está emprestado ao Boca Juniors-ARG.

Por fim, a questão mais curiosa dessa lista, que é Bruno Henrique, volante contratado pelo clube em 2017 e vendido em 2020. No entanto, sua transferência ainda precisa ser paga ao Palermo. De acordo com o balanço de 2022, o Verdão ainda deve R$ 5 milhões aos italianos. Outro detalhe curioso é que o Al Ittihad-SAU, clube para o qual ele foi negociado, ainda deve R$ 6 milhões ao Alviverde.

As pendências acima são referentes apenas aos valores devidos aos clubes estrangeiros. No balanço de 2022, há ainda os valores que estão pendentes junto aos clubes brasileiros: cerca de R$ 91 milhões. No entanto, não está especificado quem são os jogadores, nem os credores.