Palmeiras faz consulta por volante da Ponte Preta, que quer negócio em definitivo

O Palmeiras abriu o leque na busca por um volante no mercado de contratações e fez uma consulta junto à Ponte Preta pelo jovem Léo Naldi. Até o momento não houve proposta, mas apenas conversas para entender a situação do jogador. A informação foi publicada primeiramente pelo “Macaca News” e confirmada pelo Lance!.

Assim como nas outras movimentações nesta janela de transferências, o Verdão não confirma o interesse. Pelos lados da Macaca, a mensagem é de que a negociação só sairia de forma definitiva. Um empréstimo, neste momento, está fora de cogitação.

O jogador de 21 anos atua como camisa 5 e seria mais uma peça sondada para suprir a vaga deixada por Danilo, que foi negociado com o Nottingham Forest-ING. Até o momento, Zé Rafael tem sido usado de forma improvisada na posição.

Em janeiro. Léo foi alvo do Vasco, mas o negócio não deu certo por conta da pedida da Ponte Preta. O clube carioca queria empréstimo, e o campineiro queria em definitivo. Os vascaínos, porém, não tentaram uma nova proposta e as conversas se encerraram.

Ainda nesta quarta (19), o Verdão tentou outro volante. Trata-se de Aníbal Moreno, do Racing-ARG. No entanto, segundo fontes ligadas ao clube argentino, a proposta de 6 milhões de dólares (R$ 28 milhões) foi prontamente recusada. Os hermanos recusaram recentemente uma oferta ligeiramente maior do futebol europeu e não pretende se desfazer de um titular antes das oitavas de final da Libertadores.

Outro meio-campista que está em pauta no Palmeiras é Wendel, do Zenit-RUS. No entanto, os valores pedidos pelo clube russo estão fora da realidade palmeirense, que pensou em uma proposta bem menor. O negócio ainda corre, apesar de ser considerado improvável.