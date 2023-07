Palmeiras entrará em campo com terceiro uniforme diante do Atlético-MG pela Libertadores

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 31/07/2023 - 19:25 Compartilhe

A Conmebol divulgou nesta segunda-feira (31) os uniformes que serão utilizados pelos clubes nas oitavas de final da Libertadores. Um fato que chamou a atenção é que o Palmeiras entrará em campo diante do Atlético-MG, pela partida de ida, com o seu terceiro uniforme. A bola rola nesta quarta-feira (2), às 21h30 (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte.

A última vez que o Palmeiras utilizou a camisa de cor ‘green glimmer’ (em português, ‘brilho verde’) – definição da fornecedora oficial de material esportivo do clube – foi na estreia do Campeonato Brasileiro, diante do Cuiabá, no Allianz Parque. Na ocasião, o Verdão venceu por 2 a 1 com gols de Endrick e Flaco López.

A camisa alternativa foi lançada no ano passado, em comemoração aos 108 do Verdão. O novo terceiro uniforme do Alviverde deve ser lançado mais uma vez no aniversário do clube, no dia 26 de agosto.

Para o duelo desta quarta, o goleiro Weverton jogará de laranja, enquanto Everson estará todo de amarelo. O Galo irá jogar com seu uniforme tradicional: camisa listrada em preto e branco, calção preto e meiões brancos.

O jogo de volta, no Allianz Parque, está marcado para o dia 9 de agosto (quarta-feira), também às 21h30.