Palmeiras enfrenta o Botafogo pensando em não perder liderança de vista

O Palmeiras enfrenta o Botafogo neste domingo (25), às 16h, no Allianz Parque, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro é o líder da tabela de classificação com 27 pontos, enquanto o Verdão vem logo atrás com 22, cinco o menos. Logo, a equipe comandada por Abel Ferreira vai em busca da vitória visando diminuir a distância para apenas dois pontos e evitar que o Fogão dispare na liderança.

Caso saia de campo vencedor, o Alviverde permanece na segunda colocação, mas vê a vantagem da equipe carioca diminuir, podendo alcançá-lo já na próxima rodada. Porém, se o Botafogo derrotar o Palmeiras no Allianz Parque, fica oito pontos na frente, exatamente a vantagem construída pelo Verdão na última temporada que o consagrou campeão do Brasileirão com quatro rodadas de antecedência.

A última vez que o Alviverde perdeu como mandante para o Botafogo foi no dia 28 de maio de 2014, também pelo Campeonato Brasileiro. Na ocasião, a equipe carioca venceu por 2 a 0, em Presidente Prudente (SP). Já a última vez que o Verdão perdeu no Parque Antarctica, atual Allianz Parque, foi no dia 7 de dezembro de 2008, ou seja, há quase 15 anos.

Além disso, o Palmeiras pode completar dez jogos de invencibilidade contra equipes do Rio de Janeiro. Desde a conquista da Libertadores 2021 diante do Flamengo, em Montevidéu (URU), são quatro vitórias e cinco empates ante cariocas.

Para o duelo, Abel não poderá contar com Gabriel Menino, que está suspenso por acúmulo de três cartões amarelos. Com a ausência do camisa 25, o treinador português deve optar pela entrada do volante colombiano Richard Ríos na equipe titular. A dúvida fica na zaga, já que Murilo e Luan disputam posição para formar dupla ao lado de Gustavo Gómez.

O Palmeiras não perde no Allianz Parque há quase um ano (a última derrota foi em 2 de julho de 2022, diante do Athletico-PR) e pode completar 32 jogos de invencibilidade na arena – esta já é a maior série sem derrotas na história da arena, com 24 vitórias e sete empates, superando o antigo recorde de 28 partidas estabelecido entre 2016 e 2017. Neste ano, o Verdão está invicto no Allianz e registra o melhor aproveitamento da história do estádio, com 87,5% (13 vitórias e três empates em 16 jogos), seguido por 2022, com 82,8%.