Palmeiras encara o Bahia em noite de reencontros na Fonte Nova

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 21/06/2023 - 12:18 Compartilhe

Palmeiras e Bahia se enfrentam nesta quarta-feira (21) na Fonte Nova, em confronto válido pela 11ª rodada do Brasileirão 2023, e o jogo promete ser especial para alguns dos envolvidos na partida que pode colocar o Verdão na liderança do campeonato.

+ Veja tabela e classificação do Brasileirão-2023 clicando aqui

O Verdão conta com três prováveis titulares que possuem história no Bahia e que reencontram o clube baiano com a camisa alviverde. Zé Rafael, Marcelo Lomba e Artur defenderam o Bahia e, inclusive, deixaram muitas saudades no torcedor baiano, pois foram três passagens marcantes dos atuais palmeirenses por lá.

Zé Rafael, contratado pelo Palmeiras em 2019 após um ótimo Brasileirão de 2018 feito pelo Bahia, hoje é um dos pilares da equipe de Abel Ferreira e, inclusive, já fez valer a ‘lei do ex’ diante dos baianos, pelo Brasileirão de 2020, quando Palmeiras e Bahia empataram por 1 a 1 em Pituaçu.

Já Artur jogou a sua primeira Série A de Brasileirão com a camisa do Bahia no ano de 2019. Emprestado pelo Palmeiras, após ir muito bem no Esquadrão de Aço, ele despertou o desejo de grandes clubes do cenário nacional e acabou sendo negociado com o Red Bull Bragantino ao final da temporada.

Hoje, será a primeira vez que Artur encara o seu ex-clube com a camisa do Verdão. Artilheiro do Palmeiras no Brasileirão e desde que reestreou com a camisa alviverde, ele é uma das esperanças de gol do alviverde imponente nesta noite.

O mesmo acontecerá com o goleiro Marcelo Lomba. Reserva do Verdão, ele ganha a posição do convocado Weverton e vai defender a meta alviverde pela primeira vez diante do seu ex-clube. Lomba defendeu o Bahia de 2011 até 2016 e, em mais de 200 jogos, ganhou o prêmio de melhor goleiro do Brasileirão, em 2011.

Pelo lado do Bahia, também teremos um reencontro para lá de especial. O zagueiro Vitor Hugo, campeão da Copa do Brasil de 2015 e do Brasileirão de 2016 com a camisa do Palmeiras, também enfrenta o Verdão pela primeira vez desde que retornou ao futebol brasileiro, após passagem pelo futebol turco.

O provável Palmeiras para encarar o Bahia é: Marcelo Lomba, Mayke, Luan, Gómez e Vanderlan; Zé Rafael, Gabriel Menino e Richard Rios; Artur, Dudu e Endrick.

A bola rola para Bahia x Palmeiras a partir das 21h30 (horário de Brasília) e o jogo terá transmissão da Rede Globo e do Premiere FC.

E MAIS: