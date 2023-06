Palmeiras encaminha venda do atacante Giovani para equipe do Qatar

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 25/06/2023 - 20:14 Compartilhe

O atacante Giovani está de saída do Palmeiras. O Verdão recebeu uma proposta de 9 milhões de euros (R$ 47 milhões, na cotação atual) do Al Sadd, do Qatar, e deve repassar 50% dos direitos do jogador, ficando, inicialmente, com 40% do ‘passe’. O próprio jogador possui 10% dos direitos, que podem ser negociados com o Palestra.

A negociação foi confirmada pelo técnico Abel Ferreira durante a entrevista coletiva concedida por ele após a derrota palmeirense por 1 a 0 para o Botafogo, neste domingo (25). Giovani, inclusive, nem foi relacionado para a partida.

– Não sei qual será o fim (da negociação), mas negocia – afirmou Abel.

A tendência é que a negociação seja concretizada ainda nesta semana. A ideia é que a venda ajude o Palmeiras a atingir a sua meta de arrecadação com a transferência de atletas, que é de R$ 182 milhões – o Verdão já arrecadou R$ 104,1 milhões, de acordo com o balanço financeiro do clube.

Giovani não vinha sendo utilizado com frequência pelo técnico Abel Ferreira e se enquadrou no perfil de atletas que a direção da equipe alviverde gostaria de negociar para alcançar o objetivo financeiro: ter potencial de venda e não interferir na espinha dorsal do time.