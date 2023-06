Palmeiras é destaque na Conafut e conquista quatro dos oito prêmios do evento

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 23/06/2023 - 18:34 Compartilhe

Se dentro de campo o Palmeiras tem sido destaque nos últimos anos, fora dele a situação não é diferente. Na Conafut, evento que trata da indústria do maior esporte brasileiro, o Alviverde levou quatro categorias e saiu como o maior premiado da conferência.

Nesta sexta-feira (23), o diretor de futebol Anderson Barros levou a premiação de melhor executivo de futebol do último ano, com 57% dos votos, e ressaltou o trabalho do clube, que também levou o prêmio de melhor comissão técnica com 80% dos votos.

– Agradeço muito à Conafut pelo reconhecimento e à instituição Palmeiras por ter dado a oportunidade e, depois, acreditar no trabalho que desenvolvemos – destacou o executivo.

O diretor também salientou a importância da troca de experiências para que a modalidade continue evoluindo no país.

– Que a gente possa aumentar essa troca e estar sempre discutindo o futebol. Sem essa discussão não conseguimos evoluir – afirmou.

Durante o primeiro dia do evento, o Palmeiras também foi premiado na categoria de melhor departamento de análise de desempenho. Já o executivo Cristiano Koehler, que concorreu contra Alexandre Mattos (Athletico-PR), Fernando de Simone (Fluminense) e Gabriel Lima (Cruzeiro), levou como melhor CEO, com 42% dos votos.

– O trabalho feito por todos nós, do presidente até a base, merece esse resultado. Há muitos anos, e várias gestões, trabalhamos com essa continuidade política e profissionais capacitados, que nos deram as melhores diretrizes para que todos pudessem trabalhar e gerar resultados. Quando as pessoas estão alinhadas e cumprem seus objetivos, as conquistas aparecem dentro e fora do campo – disse Koehler.