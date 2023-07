Palmeiras duela com Fortaleza em uma fase bastante diferente do último confronto

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 21/07/2023 - 7:02 Compartilhe

O Palmeiras não vive um bom momento: venceu apenas um dos últimos oito jogos. Além da eliminação na Copa do Brasil para o rival São Paulo, o Verdão ainda vem de uma sequência de cinco partidas seguidas sem vitória no Campeonato Brasileiro. No dia 31 de maio, a equipe de Abel Ferreira perdeu sua invencibilidade de 15 duelos com a derrota para o Fortaleza, justamente o adversário do Alviverde neste final de semana.

No último confronto entre as equipes, o Leão do Pici derrotou o Verdão por 1 a 0, no Castelão, pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, mas quem avançou à semifinal foi o Palmeiras (3 a 1 no agregado). A questão é que desde aquele duelo, e a consequente perda da invencibilidade, a equipe paulista não conseguiu mais engatar uma boa sequência, visto que não conseguiu encaixar mais de três jogos consecutivos com vitória.

O retrospecto geral de triunfos desde o dia 31 de maio também não é positivo: o Verdão venceu apenas quatro das 11 partidas que disputou. No Campeonato Brasileiro, já são cinco duelos sem conseguir somar três pontos, o que fez a equipe que naquela época estava na segunda colocação, despencar para a sexta com 25 pontos, 14 a menos que o líder Botafogo.

Tendo em vista essa fase completamente diferente em relação ao último confronto com o Fortaleza, o Palmeiras entrará em campo diante de sua torcida buscando retomar o caminho das vitórias. O clima está longe de ser dos melhores: jogadores do elenco recebendo sondagens, tentativas até aqui frustradas de contratações e, principalmente, uma torcida muito insatisfeita.

Apesar dos pesares, este duelo pode ser uma boa oportunidade para o Alviverde voltar a vencer e ‘virar a chave’ para o restante da temporada, até porque só resta ao Verdão o Brasileirão e a Libertadores. Na competição continental, enfrentará o Atlético-MG nas oitavas de final.

Palmeiras e Fortaleza se enfrentam neste sábado (22), às 16h (de Brasília), no Allianz Parque. A partida é válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.