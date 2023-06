Palmeiras descansa após derrota no Brasileirão e foca em decisão na Libertadores; veja agenda da semana

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 26/06/2023 - 15:49 Compartilhe

Após a derrota para o Botafogo neste domingo (25), pelo Campeonato Brasileiro, o Palmeiras terá esta segunda-feira (26) livre para descansar antes de iniciar a preparação para o duelo decisivo contra o Bolívar-BOL, pela Libertadores. A partida, que acontece nesta quinta (29), às 21h (de Brasília), no Allianz Parque, é válida pela última rodada da fase de grupos da competição continental e vale a liderança do grupo C.

Nesta terça (27) e nesta quarta (28), a equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira realizará treinos às 10h, na Academia de Futebol, em preparação para o confronto diante da equipe boliviana. Na quinta (29), enfrenta o Bolívar-BOL buscando também defender a melhor campanha geral da Libertadores.

No dia seguinte ao confronto, sexta-feira (30), já volta à Academia, também às 10h, para treinamento visando a partida contra o Athletico-PR no domingo (2), às 16h, na Arena da Baixada, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O mesmo se repete no sábado (1), dia em que a delegação alviverde viaja para Curitiba (PR) na parte da tarde.

Confira a programação da semana do Palmeiras:

Segunda-feira (26/6) – Livre

Terça-feira (27/6) – 10h – Treino na Academia de Futebol

Quarta-feira (28/6) – 10h – Treino na Academia de Futebol

Quinta-feira (29/6) – 21h – Palmeiras x Bolívar-BOL, no Allianz Parque, em São Paulo (SP), pela 6ª rodada da fase de grupos da Libertadores

Sexta-feira (30/6) – 10h – Treino na Academia de Futebol

Sábado (1/7) – 10h – Treino na Academia de Futebol

Domingo (2/7) – 16h – Athletico-PR x Palmeiras, na Arena da Baixada, em Curitiba (PR), pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro

Com a derrota neste domingo, o Palmeiras caiu para a quarta colocação do Brasileirão com 22 pontos, oito a menos que o Botafogo, líder da competição. Além disso, caiu a maior invencibilidade em casa do Alviverde na história do Allianz Parque, que era de 31 partidas.

Antes do revés para o Glorioso, o Verdão havia perdido em sua arena pela última vez no dia 2 de julho do ano passado, quando foi derrotado por 2 a 0 pelo Athletico-PR, na última edição do Campeonato Brasileiro, que foi conquistado justamente pelo Palestra ao fim da temporada.