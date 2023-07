Palmeiras define estratégia no mercado e deve focar em apenas uma posição

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 21/07/2023 - 5:56 Compartilhe

O Palmeiras parece, finalmente, estar forte no mercado de contrações em busca de um reforço para o elenco de Abel Ferreira. Apesar de recentes recusas e negociações que esfriaram, o clube segue em busca de ser reforçar para o restante da temporada. No entanto, esses movimentos devem focar apenas no setor de meio-campo, mais especificamente para a posição de volante, o famoso “camisa 5” tão esperado pelo torcedor. Por enquanto, outras posições não devem ganhar atenção da diretoria.

Pelo noticiário dos últimos dias, fica bem claro a intenção palmeirense na busca por contratações. Nomes como Wendel, do Zenit-RUS, Léo Naldi, da Ponte Preta, e Aníbal Moreno, do Racing-ARG, são todos de meio-campo. Isso sem contar os outros alvos na janela anterior, como Matheus Henrique, do Sassuolo-ITA, Walace, da Udinese-ITA, Allan, que foi para o Flamengo, e Jean Lucas, que atualmente está no Santos.

A base da procura é um substituto para Danilo, vendido ao Nottingham Forest-ING no início deste ano. Desde então, o Verdão acumula negociações e conversas fracassadas com seus alvos. Todos os casos esbarram na questão financeira. Sem ter dinheiro sobrando, o clube busca alternativas que não onerem as finanças pelos próximos anos. Ou seja, não quer fazer loucuras em troca de uma contratação.

Além disso, o mercado fica inflacionado quando sabe que o Palmeiras entra no negócio, isso vale tanto para o clube que está vendendo, quanto para os empresários dos atletas na pedida dos salários. Ainda que a postura mais cautelosa do Alviverde contribua para esses “fracassos”, ela não deve ser mudada. O martelo será batido somente se o negócio estiver dentro das perspectivas adotadas pelos dirigentes, caso contrário não haverá reforços.

Isso aconteceu no início do ano, tanto é que Zé Rafael acabou sendo improvisado na função de camisa 5. Como o próprio Abel Ferreira disse, a “incapacidade” do clube em buscar uma reposição precisou ser contornada com uma solução caseira. E se novamente não tiver essa contratação, será missão do técnico encontrar outra alternativa.

Dessa forma, é muito improvável que qualquer outra posição seja reforçada nesta janela de transferências. A não ser que uma oportunidade de mercado surja de forma tão vantajosa que não poderia ser descartada. No entanto, os esforços estão concentrados no camisa 5 que tanto Abel Ferreira e a torcida querem. Neste momento, não há intenção de contratações para outros setores do elenco.

É possível entender isso também quando vemos o esforço dos dirigentes em manter as peças que estão no elenco. Luan, que alterna entre titularidade e reserva, recebeu proposta do futebol russo, mas o Verdão prontamente recusou, pois não teria reposição. O mesmo servirá para outros nomes importantes que receberem ofertas.

A menos de dez dias para a entrega da lista final de inscritos para as oitavas da Libertadores (29 de julho), o Palmeiras corre contra o tempo para buscar o reforço antes dessa data. Apesar do fechamento da janela ser no dia 2 de agosto, a Conmebol pede que os clubes entreguem suas relações de jogadores antes do início do mata-mata, no dia 1º de agosto.