Palmeiras conta com retorno dos convocados e inicia preparação para ‘decisão’ com o Botafogo

O Palmeiras contou com o retorno de quatro convocados para a Data Fifa no treino desta quinta-feira (22), na Academia de Futebol. Todos eles já estão integrados à preparação para o confronto com o Botafogo, que acontece neste domingo (25), às 16h, no Allianz Parque, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. As novidades ficaram por conta de Weverton, Raphael Veiga e Rony, de volta ao clube após defenderem a Seleção Brasileira, e de Piquerez, que estava com a seleção uruguaia.

Piquerez, que apesar de ter sido cortado da partida contra o Bahia, na quarta (21), já havia se reapresentado junto à delegação em Salvador (BA), e ficou na parte interna juntamente com Rony. Enquanto Weverton e Veiga foram a campo e trabalharam sem restrições com os demais companheiros.

Em entrevista para a TV oficial do Verdão, Richard Ríos destacou que o elenco já virou a chave depois da derrota para o Bahia por 1 a 0, na quarta (21), e projetou o embate contra o rival carioca. Além disso, ele exaltou o retorno de seus colegas que estavam nas seleções.

– A gente já começou hoje o trabalho de preparação para o próximo jogo. O de ontem já ficou no passado. A gente perdeu e foi a nossa primeira derrota no campeonato, mas a gente continua na parte de cima da tabela, brigando pelo primeiro lugar – afirmou o colombiano, referindo-se ao fato de o Verdão ser o segundo colocado da competição, justamente atrás do Botafogo.

– Eles são jogadores muito importantes para nós no elenco. Graças a Deus, foram lá representar suas seleções e voltaram bem, então o retorno deles nos ajudará muito já neste jogo contra o Botafogo – completou.

Richard Ríos é o favorito para assumir a vaga de Gabriel Menino no meio-campo (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras)

Por conta da importância da partida, Ríos convocou a torcida para comparecer em peso ao Allianz Parque. A última parcial divulgada pelo Palmeiras mostrava 21,6 mil ingressos vendidos para o duelo que pode valer a primeira posição do Brasileirão.

– A torcida e o nosso time sabem o quanto são importantes os jogos em casa. Eles (torcedores) são fundamentais para nós. Então convido todo mundo para ir ao Allianz Parque no domingo – disse o jogador, que briga por uma vaga no time titular no domingo por conta da suspensão de Gabriel Menino, punido com o terceiro amarelo.

O Verdão pode completar dez jogos de invencibilidade contra equipes do Rio de Janeiro. Desde a conquista da Libertadores 2021 diante do Flamengo, em Montevidéu (URU), são quatro vitórias (incluindo também a do título da Supercopa do Brasil 2023 contra o mesmo Flamengo) e cinco empates contra cariocas.