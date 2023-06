Palmeiras coloca preço de Libertadores em ingressos para ‘decisão’ com o Botafogo pelo Brasileirão

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 18/06/2023 - 12:53 Compartilhe

O Palmeiras divulgou as informações sobre os ingressos para a partida contra o Botafogo, pela 12ª rodada do Brasileirão. E pelo que o clube demonstrou no preço das entradas, o jogo é encarado como uma decisão, já que pode valer a liderança da tabela. O Verdão colocou o valor dos bilhetes entre R$ 180 e R$ 360, exatamente os mesmos números praticados diante do Barcelona-EQU, pela Libertadores.

A venda dos ingressos terá início nesta terça-feira (20), às 10h, por meio do site www.ingressospalmeiras.com.br. Os sócios-torcedores palmeirenses terão os descontos previstos em cada plano e exclusividade na compra dos ingressos via internet até quinta (22), às 10h, quando começará a comercialização para o público geral. A venda para os sócios Avanti será dividida de acordo com a pontuação do rating de cada associado, classificados de zero a cinco estrelas.

Na comparação com o valor praticado no último jogo do Palmeiras pelo Brasileirão, o duelo com o Botafogo apresenta um aumento considerável. O ingresso mais barato contra o Coxa foi de R$ 130 e o mais caro foi de R$ 240. Para se ter noção, o aumento do ingresso do setor Gol Sul foi de 62,5% (confira os valores abaixo).

Caso ainda haja disponibilidade de ingressos, a venda no Allianz Parque acontecerá no dia 24 de junho, das 12h às 18h, nas bilheterias do Portão B (Avenida Francisco Matarazzo). Já no dia 25, data do jogo, também se ainda tiver entradas disponíveis, os palmeirenses poderão adquirir ingressos nas bilheterias dos portões A (Rua Palestra Italia) e B, das 12h até o intervalo da partida.

A comercialização de entradas para associados e donos de cadeiras cativas acontecerá a partir de sexta (23), às 10h, até domingo (25), às 10h, somente pelo site www.ingressospalmeiras.com.br. O setor de cobrança, localizado no 1º andar do prédio administrativo do clube social, não realizará mais a venda de ingressos físicos.

Atenção: neste jogo, o novo sistema de reconhecimento facial para acesso ao Allianz Parque estará em funcionamento em todos os setores do estádio (com exceção dos camarotes) – Gol Sul, Central Oeste, Superior Sul e Superior Oeste (Portão A), Gol Norte, Superior Norte e Superior Leste (Portão B) e Central Leste (Portão C), além do setor Visitante (Portão D).

Confira o preço dos ingressos para a partida contra o Botafogo:

Gol Norte – R$ 180

Superior Norte e Sul – R$ 220

Superior Leste e Oeste – R$ 240

Gol Sul – R$ 260

Central Leste – R$ 330

Central Oeste – R$ 360

Relembre o preço dos ingressos para a partida contra o Coritiba (mais recente em casa pelo Brasileirão):

Gol Norte – R$ 130 (38,5% mais barato)

Superior Norte e Sul – R$ 140 (57,1% mais barato)

Superior Leste e Oeste – R$ 150 (60% mais barato)

Gol Sul – R$ 160 (62,5% mais barato)

Central Leste – R$ 210 (57,1% mais barato)

Central Oeste – R$ 240 (50% mais baraton)

