Palmeiras busca melhor campanha geral para garantir Allianz Parque na semi da Libertadores; entenda

O Palmeiras encara o Bolívar-BOL nesta quinta-feira (29), às 21h (de Brasília), no Allianz Parque, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. Mesmo já estando classificado para as oitavas, o Verdão vai em busca da liderança do grupo C e também da melhor campanha geral do torneio continental, visando poder decidir as fases eliminatórias em casa (com exceção da final, que será em jogo único e campo neutro), independentemente do adversário.

Só a vitória interessa ao Palmeiras nesta quinta, até porque, caso termine na primeira colocação geral e avance na competição, poderá disputar o jogo de volta da semifinal no Allianz sem interferência com dias de shows e eventos na arena. Se o Alviverde ficar em segundo lugar do grupo, ou seja, se perder ou empatar com a equipe boliviana, é bem provável que não tenha o seu estádio disponível para a data da partida de ida, tendo que jogar em outro local.

Isso acontece porque a data prevista para ocorrer o jogo de ida da semifinal da Libertadores é 27 de setembro, três dias antes de um show de Ivete Sangalo e Rod Stewart no Allianz Parque, logo, não teria tempo hábil para realizar a montagem do evento caso o Verdão jogasse na arena. Com isso, a equipe de Abel Ferreira teria que mandar a partida em um outro estádio, possivelmente no Morumbi.

Como o duelo de volta está previsto para o dia 4 de outubro, se o Palmeiras garantir a melhor campanha geral, poderá decidir a vaga na final no Allianz, já que, mesmo com o show no dia 30, o tempo para desmontagem do estádio é menor e não impossibilitaria o Alviverde de jogar em sua arena.

Ainda, o Palestra não terá o Allianz Parque para, pelo menos, quatros duelos durante a reta final da temporada. Devido aos shows de Taylor Swift, Roger Waters e o festival GPWEEK, os jogos contra América-MG, Atlético-MG, Athletico-PR e Internacional, pelo Campeonato Brasileiro, não poderão ser realizados na casa alviverde.

O sorteio das oitavas de final da Libertadores, que também definirá o chaveamento até a final do torneio continental, está marcado para o dia 5 de julho (quarta-feira) às 13h (de Brasília). No Brasileirão, a equipe comandada por Abel Ferreira está na quarta colocação com 22 pontos, oito a menos que o líder Botafogo.