Pais de Djokovic querem que o filho se aposente do tênis

O pai do sérvio Novak Djokovic, vice-líder da ATP, Srdjan Djokovic, concedeu entrevista ao documentário sobre a carreira de seu filho intitulado ‘Novak Djokovic – Untold Stories’, é só que espera que seu filho se retire o mais breve possível do esporte profissional. Ele tem pensamento semelhante ao de sua esposa.

“Imagino que seja uma despedida lenta, porém, segura. O final ainda não chegou, mas pode chegar dentro de um ano e meio. O meu desejo como pai é que dentro de um tempo possa deixar de trabalhar neste esporte tão difícil e sacrificado”, desabafou o pai do maior vencedor de torneios do Grand Slam.

O pai de Nole disse que tem o desejo de ve o filho deixando o esporte no mesmo ano que o espanhol Rafael Nadal e pontuou: “Para o corpo e a mente é um desafio constante, muito exigente, algo que esteve focado durante 30 anos sem tirar o pé do acelerador, sem muito tempo para pensar em outras coisas da vida”.

“A respeito aos meus desejos para ele, diria que já cumpriu todos há sete ou oito anos. Tudo o que veio depois foi um incrível bônus. O tênis só é segmento da sua vida, mas não representa toda a sua vida, por isso, espero que seja reconhecido pelas coisas que fez depois de terminar a sua carreira, as coisas que vai fazer uma vez que se retire do tênis, algo que espero que aconteça no próximo ano”, finalizou.

Ao mesmo documentário, a mãe do tenista, Dijana, foi ainda mais contundente: “Tudo depende dele. No que me diz respeito, ele pode se aposentar agora mesmo – ele ganhou tudo”.