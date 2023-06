Pai de Neymar recebe voz de prisão por desacato: ‘Baixa a bola comigo’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 22/06/2023 - 17:46 Compartilhe

De acordo com imagens divulgadas pelo portal Leodias.com nesta quinta-feira, o pai do jogador Neymar se envolveu em uma confusão com autoridades e a Secretária de Meio Ambiente de Mangaratiba, Shayenne Barreto, na casa da família, em Mangaratiba. Durante as imagens, o empresário chega a receber voz de prisão.

A residência de Neymar foi interditada por descumprir normas ambientais, o que deixou o empresário bastante irritado. No entanto, de acordo com comunicado das autoridades, ele acabou liberado no fim.

+ Santos vai buscar novo técnico! Confira treinadores estrangeiros livres no mercado

Neymar reclamou bastante com a Secretária Shayenne Barreto e, enquanto negava ter ofendido os oficiais, reclamava da presença dos mesmos.

https://www.instagram.com/p/CtzhRHmI9vV/

– Você invade aqui, invade a minha casa. Não estou desacatando as autoridades, vocês invadiram a minha casa. Abaixa a bola comigo – disse.

+ Pai de Neymar ‘aconselha’ filho após anúncio de gravidez de Bruna Biancardi

Em seguida, Shayenne responde ao empresário e avisa que, em caso de continuidade das discussões, Neymar Santos seria preso.

– O senhor está desacatando uma autoridade. Se o senhor continuar, vou ser obrigada a mandar prendê-lo – avisou.

De acordo com as imagens, entretanto, ele segue pedindo para que a Secretária “abaixe a bola” e recebe voz de prisão.

+ Pai de Neymar sofre acidente em festa de comemoração da Seleção Brasileira

Após a polêmica, de acordo com nota divulgada pela Secretaria de Meio Ambiente, Neymar foi solto para atender a um compromisso previamente agendado em São Paulo.

– Cabe esclarecer que, durante a operação, a Secretária Shayenne Barreto foi desacatada pelo pai de Neymar e lhe deu voz de prisão. A medida foi tomada com base no artigo n° 331 do Código Penal, que torna crime o desacato ao funcionário público no exercício da profissão. Entretanto, considerando o princípio da razoabilidade e diante de um pedido da assessoria do senhor Neymar Santos, o mesmo foi liberado para cumprir um compromisso em São Paulo – diz a nota.

+ Neymar faz ‘carta aberta’ para Bruna Biancardi e bebê do casal, e pede perdão: ‘Errei com vocês’

A confusão começou devido a uma obra feita na mansão do craque, em Mangaratiba, que foi denunciada em postagens feitas nas redes sociais.

Entre as infrações ambientais registradas no local pela Prefeitura, estão: terraplanagem, escavação, movimentação de pedras e rochas, aplicação de areia de praia, desvio de curso de água e captação de água de rio, todas sem autorização.

+ Cupom LANCEFUT com 10% OFF para os fanáticos por esporte em compras acima de R$299,90

Assim, a obra foi interditada durante uma operação de fiscalização nesta quinta, feita pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Mangaratiba em conjunto com Polícia Militar Ambiental, Polícia Civil e membros do Grupamento de Proteção Ambiental.

Agora, a Secretaria do Meio Ambiente vai elaborar um relatório sobre as irregularidades do local e deve emitir uma multa, estimada na casa dos R$ 5 milhões.