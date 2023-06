Pablo Maia sai de campo chorando após entrada no tornozelo e vira preocupação no São Paulo

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 27/06/2023 - 23:43 Compartilhe

O São Paulo venceu o Tigre (ARG), por 2 a 0, na noite desta terça-feira (27), pela última rodada do Grupo D da Copa Sul-Americana. Com o resultado, o Tricolor encerra a fase de grupos invicto, com cinco vitórias e um empate. No entanto, nem tudo foi alegria para os são-paulinos no Morumbi.

Aos 22 minutos, o volante Pablo Maia levou uma dura entrada de Leizza. O argentino foi expulso, enquanto o jogador são-paulino sentia muitas dores. Maia ainda tentou voltar, mas menos de dois minutos depois, pediu substituição e saiu de campo chorando. O atleta do Tigre recebeu o cartão vermelho no lance.

Pablo Maia foi encaminhado direto para os vestiários do Morumbi para realizar os primeiros procedimentos. De acordo com a transmissão do SBT, o jogador foi encaminhado para um hospital, onde passará por exames para saber a gravidade da lesão. No primeiro momento, o São Paulo descarta uma fratura.

Portanto, o cria de Cotia vira dúvida para o duelo contra o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro, no próximo sábado. O volante deve passar por exames no CT da Barra Funda na reapresentação da equipe.