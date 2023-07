Osimhen jura lealdade ao Napoli e garante permanência

admin3i admin3 - https://istoe.com.br/author/admin3/ 03/07/2023 - 12:37 Compartilhe

NÁPOLES, 3 JUL (ANSA) – Cobiçado por vários gigantes da Europa, o atacante Victor Osimhen tranquilizou os torcedores do Napoli ao jurar lealdade ao atual campeão da Série A da Itália.

O artilheiro destacou o amor dos fãs napolitanos e mostrou que almeja atingir voos mais altos pelo clube partenopeo.

“Nunca vi uma cidade mais apaixonada por futebol do que Nápoles. As pessoas me amam e me respeitam e, para mim, não há lugar melhor para ficar”, disse Osimhen em entrevista ao site nigeriano Soccernet.

“Ganhei um Scudetto muito importante e jogo em um clube que valoriza cada pequeno esforço. Quero ganhar a Liga dos Campeões e outros troféus”, acrescentou o artilheiro da edição passada do Campeonato Italiano.

Osimhen também destacou que é “respeitado” e “idolatrado” na capital da região da Campânia. O centroavante afirmou que está feliz com a escolha de permanecer em Nápoles.

Após uma temporada histórica pelo Napoli, que foi marcada pelo terceiro Scudetto, Osimhen ganhou destaque e gerou interesse de equipes como Real Madrid, Bayern de Munique, Chelsea, Liverpool e Paris Saint-Germain. (ANSA).