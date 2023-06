Orlando Luz lidera vitórias de brasileiros em Cali

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 20/06/2023 - 19:33 Compartilhe

Quatro brasileiros estrearam com vitória, nesta terça-feira, no torneio challenger de Cali, na Colômbia, evento com premiação de US$ 80 mil, jogado no piso de saibro.

Orlando Luz, da ADK Tennis, de Itajaí (SC), derrotou o americano Alex Rybakov, 425º colocado, por 6/4 7/6 (7/3) e vai enfrentar o algoz de João Reis, o austríaco Gerald Melzer.

Gustavo Heide, semifinalista em Porto Rico semana passada, perdendo para Kei Nishikori, passou pelo alemão Max Hans Rehberg, 403º, com um duplo 6/3 e vai enfrentar o cabeça de chave 4 e 248º, o colombiano Nicolas Mejía. Pedro Boscardin jogou apenas cinco games. Ele vencia o neozelandês Rubin Statham, 445º, por 4/1 no primeiro set quando o rival abandonou. O catarinense encara o chileno Matias Soto, que bateu o cabeça de chave 2, o argentino Roman Burruchaga. Pedro Sakamoto passou pelo americano Patrick Kypson por 7/5 6/3 e encara o canadense Alexis Gatineau.

E MAIS: