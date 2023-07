Organizada do Palmeiras convoca protesto contra a diretoria antes de duelo com o Fortaleza

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 21/07/2023 - 15:19 Compartilhe

Insatisfeita com a má fase do time e a falta de reforços, a torcida do Palmeiras está cada vez mais perdendo a paciência. Neste sábado, a Mancha Verde, principal organizada do clube, marcou um protesto para 11h, em frente ao Allianz Parque. A manifestação acontecerá horas antes do duelo com o Fortaleza, às 16h, pela 16ª rodada do Brasileirão.

Os alvos do protesto da organizada são a presidente Leila Pereira e o diretor de futebol Anderson Barros. Em relação à mandatária, a reclamação se dá pelas promessas não cumpridas desde que assumiu a gestão. Segundo os torcedores, há o risco de estarmos vendo o “fim precoce da fase mais gloriosa da história do clube”. Sobre Barros, o grupo de torcedores pede a saída do dirigente, que seria o responsável pelas contratações.

No fim do manifesto publicado pela organizada, ela reitera o apoio incondicional ao time e à comissão técnica, além da promessa de não mudar a postura na arquibancada. Os protestos seguirão direcionados para a diretoria.

Confira a nota completa divulgada pela torcida:

“CONVOCAÇÃO GERAL

A presidente Leila Pereira herdou um Palmeiras multicampeão e com as finanças em dia, e, contando com a boa vontade do torcedor, fez promessas que já se mostraram um engodo. “Palmeiras de todos”? “A melhor gestão da história”? “Eu não acredito no bom e barato”? “Patrocínio forte faz um time forte”? Tudo mentira, e, em consequência de tamanha inoperância, o palmeirense pode estar vendo o fim precoce da fase mais gloriosa da história do clube.

A Mancha Alvi Verde vem apontando este risco desde 2022, mas não quiseram nos ouvir, e agora o prejuízo já está dado. A Copa do Brasil já foi. O Brasileiro ficou distante. 10 jogadores já saíram e apenas 2 chegaram. A janela de contratações já caminha para o fim, e, enquanto nossos rivais vão se reforçando, o Palmeiras não contrata ninguém e ainda corre o risco de perder um de seus principais jogadores.

Por isso, temos uma convocação geral para toda a coletividade palmeirense: a Mancha Alvi Verde vai promover um PROTESTO AMANHÃ (22/07), A PARTIR DAS 11:00, BEM EM FRENTE AO NOSSO ESTÁDIO, NA RUA PALESTRA ITÁLIA.

É um convite aberto a todos os palmeirenses, sejam eles organizados ou não. Quem for ao jogo das 16:00 pode aparecer mais cedo para manifestar o descontentamento com as mentiras da gestão Leila Pereira, mas estão convidados também os torcedores afastados do estádio pelos preços abusivos que vêm sendo praticados. Estamos todos juntos na batalha por um Palmeiras sempre vitorioso e inclusivo.

Reiteramos o nosso apoio incondicional aos jogadores e à comissão técnica, e nada vai mudar na nossa conduta na arquibancada. Confiamos plenamente no trabalho dos que vestem a camisa alviverde, mas exigimos que a diretoria entenda a vocação vitoriosa da S.E. Palmeiras e cumpra suas promessas.

CHEGA DE MENTIRAS!

CHEGA DE INCOMPETÊNCIA!

FORA, ANDERSON BARROS!

Diretoria Mancha Alvi Verde”