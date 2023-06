Oposição do Corinthians pede reunião emergencial e cobra Duílio sobre vendas de Mantuan e Pedro

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 27/06/2023 - 12:09 Compartilhe

A chapa de oposição “Corinthians mais forte” comunicou, nesta terça-feira (27), que vai protocolar junto a Alexandre Husni, presidente do Conselho Deliberativo, um requerimento convocando Duílio Monteiro Alves em uma reunião de emergência para dar explicações sobre as vendas de Gustavo Mantuan e Pedro ao Zenit, da Rússia.

O grupo, liderado pelo candidato à presidência Augusto Melo, criticou a falta de poder de negociação da atual diretoria e as cifras envolvendo os dois atletas formados nas categorias de base do Timão.

Na semana passada, o Timão oficializou a venda de 40% dos direitos econômicos de Gustavo Mantuan ao Zenit por 2 milhões de euros (R$ 9,5 milhões, na cotação atual). As cifras são inferiores a metade do valor pré-fixado pelo Corinthians quando emprestou o atleta de 25 anos.

Na época, o valor pré-fixado era de 10 milhões de euros (R$ 47,7, na cotação atual), mas a quantia foi considerada alta pelos russos, e a direção corintiana aceitou negociar por um valor menor pois precisa quitar dívidas para evitar um transfer ban.

No caso de Pedro, as conversas com o Zenit evoluíram nos últimos dias, e o staff do atleta de 17 anos precisa aprovar o salário e tempo de contrato para a venda ser concretizada.

Segundo o ge, os russos irão adquirir 50% dos direitos econômicos de atacante por nove milhões de euros (R$ 47 milhões na cotação atual). O Corinthians seguiria com 30% visando lucro em uma futura negociação.

Mesmo assim, Pedro seguirá no Timão até o final do ano pois só completará 18 anos em fevereiro do ano que vem. O atacante, visto como uma das maiores revelações do Alvinegro nos últimos anos, teve seu contrato renovado até março de 2026, com multa rescisória estipulada em 120 milhões de euros (R$ 627,4 milhões na cotação atual) para clubes do exterior.