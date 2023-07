OPINIÃO: ‘Palmeiras vai pegar o pior Galo dos últimos três anos, mas isso não significa nada’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 31/07/2023 - 16:01 Compartilhe

O Palmeiras encara o Atlético-MG, nesta quarta-feira (2), pelo primeiro jogo das oitavas de final da Copa Libertadores 2023 e pelo terceiro ano consecutivo tenta eliminar a equipe mineira da competição continental.

Apesar de viver um período de muitas críticas da torcida pela falta de contratações e do enfraquecimento do elenco, o Verdão chega um pouco melhor do que o Galo para o duelo deste meio de semana, mas nem Abel Ferreira, nem a torcida alviverde quer chamar o favoritismo para si, até porque apesar do momento péssimo vivido, o Galo fez um jogo bem competitivo diante do Flamengo, no último sábado.

A equipe de Felipão ainda não venceu nenhum jogo sob seu comando e vai chegar muito mais pressionada pelo resultado do que o time de Abel Ferreira. Já são nove jogos sem saber o que é vitória pelo lado atleticano.

Em 2021, o Palmeiras de Abel Ferreira eliminou um dos melhores times do Atlético-MG deste Século XXI. Campeão Brasileiro e da Copa do Brasil, o gol de Dudu tirou a chance de uma tríplice coroa histórica do Galo e carimbou o passaporte do Verdão para fazer história em Montevidéu no mês seguinte.

Já na temporada passada, o Galo de Cuca jogava a vida no ano diante do Verdão, e apesar do equilíbrio nas duas partidas, o Palmeiras de Abel talvez vivia o seu ápice tanto de futebol quanto de força do elenco. A decisão nos penais entrou para a história como um dos momentos de maior superação do clube nos últimos tempos, uma vez que o time acabou a partida com dois jogadores a menos.

Acho que fica claro que o Palmeiras enfrentará o pior Galo desses últimos três anos, mas para muitos, esse também é o pior Palmeiras dos últimos três anos.

A única diferença é que o Verdão segue confiando no ótimo trabalho de Abel Ferreira, principalmente em Libertadores. Lembrando que o clube chega às oitavas com a melhor campanha da primeira fase.

Aos palmeirenses fica a esperança de que o clube consiga uma classificação desta vez um pouco menos sofrida, mas para isso o time vai ter que competir demais, porque o Galo também joga praticamente a sua salvação na temporada diante do Verdão.

Que duelos teremos no Mineirão e no Allianz Parque nessas próximas duas semanas! Graças a Deus estaremos lá nas duas!