OPINIÃO: Atuação do Palmeiras no mercado precisa de explicação convincente ao torcedor

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 30/07/2023 - 5:54 Compartilhe

Restam alguns dias para o encerramento da janela de transferências para clubes brasileiros, mas é praticamente certo que o Palmeiras vai ficar sem se reforçar neste período. Enquanto isso, seus rivais conseguem trazer peças importantes para seus elencos mesmo com problemas financeiros bem piores do que os do Alviverde. Passar todo esse tempo sem contratar um pedido antigo de Abel Ferreira não pode ser considerado normal. Além disso, é preciso esclarecer ao torcedor os motivos que impediram o Verdão de fortalecer seu grupo.

+ Veja tabela e classificação do Brasileirão-2023 clicando aqui

Os problemas palmeirenses no mercado não são exclusividade desta janela de inverno. Na janela do início do ano o clube já apresentou dificuldades, tanto é que os primeiros e únicos reforços de 2023 chegaram praticamente em abril, após a disputa do Paulistão. A demora para buscar contratações pode ter custado a Copa do Brasil, uma vez que Artur, comprado junto ao Bragantino, havia disputado a competição pelo Massa Bruta e não pôde defender o Verdão. O atacante fez muita falta na eliminação diante do São Paulo.

+ Copo Stanley a partir de R$120,00. Bebida gelada nos 90′ de jogo do Verdão!

Fica a dúvida do porquê dessa demora. Se já era um alvo, qual o motivo de deixar a contratação para quase o quarto mês do ano? Foi o departamento de futebol que demorou a definir o que queria? Foi algum problema de caixa? Foi falta de habilidade de quem negociou? Há uma carência de explicação para isso.

Assim como não existe esclarecimento sobre a falta de uma reposição para a saída de Danilo, vendido ao Nottingham Forest-ING no início de 2023. O desejo do mercado europeu pelo meio-campista não era uma novidade ou algo que aconteceu de forma inesperada. Se já havia a previsão de uma saída, por que o departamento de futebol não se preparou para perder essa peça tão importante? Por que não havia um nome “engatilhado” para suprir essa baixa?

+ Sem reforços, Palmeiras entrega lista de inscritos nas oitavas de final da Liberta

É verdade que o clube investiu na renovação de contrato de suas principais peças e teve poder para negar propostas “pesadas” que vieram do mercado externo nesta janela. No entanto, antes mesmo de essa sequência de renovações acontecer, já havia a necessidade de reforçar o elenco. Até porque a grande maioria das contratações de 2022 não vingou.

Diante de todo esse cenário, da responsabilidade financeira que vem sendo pregada nos últimos anos, do patrocínio milionário, dos títulos conquistados e do tamanho que o clube se tornou, fica muito difícil explicar os motivos que fazem o Palmeiras fechar a janela sem reforços. Enquanto São Paulo, Corinthians e Santos, que passam perrengue mês a mês, fizeram movimentações bastante interessantes no mercado. Será que eles são mais criativos? Será que são melhores negociadores? A desculpa do dinheiro não vai colar com a torcida.

A novela “Aníbal Moreno” foi a última que teve desfecho fracassado, mas é apenas mais uma entre tantas que renderam memes como “valores assustam”. Será que esses valores somente assustam o Verdão? E olha que nesse caso o volante do Racing-ARG fez muita força para poder defender o Alviverde, que acabou não sendo capaz de convencer os argentinos com sua proposta abaixo da pedida.

+ Racing-ARG recusa oferta por Aníbal Moreno, e Palmeiras fica mais longe de se reforçar

O time do Palmeiras ainda é competitivo o suficiente para brigar para estar em mais uma final de Libertadores, assim como seria capaz de chegar na decisão da Copa do Brasil e de estar brigando com o Botafogo pela liderança do Brasileirão. Acontece que alguns jogadores estão em má fase, o mental da equipe está muito aquém do normal e a eficiência já não é mais a mesma de outrora.

No entanto, por esse e por outros motivos (que são até óbvios), fortalecer o elenco seria fundamental para ajudar Abel Ferreira nesse processo de retomada da boa fase. Se os fracassos nas negociações são explicados para o técnico e ele entende, é necessário que essa mesma explicação seja passada ao torcedor, caso contrário a insatisfação parece ser perfeitamente plausível.