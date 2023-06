Operação Gündogan: Jornal revela que Lewandowski participou da contratação de alemão no Barcelona

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 22/06/2023 - 15:05 Compartilhe

A janela de transferência europeia anda movimentada e o Barcelona acertou a contratação de Gündogan, após sete anos no Manchester City. À espera do anúncio do clube, o jornal ‘Meczyki’, da Polônia, revelou que Lewandowski participou indiretamente da chegada do alemão.

Na última sexta-feira (16), a seleção polonesa e a alemã se enfrentaram em amistoso e, segundo a publicação, Lewandowski e Gündogan conversaram sobre o futuro do volante. Companheiros no Borussia Dortmund, de 2011 à 2014, os jogadores mantêm contato e o atacante do Barcelona teria incentivado o alemão a se transferir para o clube catalão.



As influências não param por aí. Em entrevista ao ‘Jijantes’, Domènec Torrent, ex-assistente de Pep Guardiola no Barcelona, Bayern de Munique e Manchester City, falou que Gündogan quis conversar para saber sobre o time e a cidade.

O jornal ‘Mundo Deportivo’ noticiou que o meio-campista alemão fechou com o clube espanhol até 2025, com possibilidade de extensão de contrato até 2026, caso jogue mais da metade das partidas no segundo ano. A expectativa é de que o Barcelona faça o anúncio nos próximos dias.