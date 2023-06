Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 22/06/2023 - 12:41 Compartilhe

Olívia Carneiro se prepara para série na grama com o quali de Wimbledon

Número 1 juvenil do país e semifinalista do Banana Bowl embarca nesta segunda-feira, 26, para a disputa de Roehampton e depois o quali de Wimbledon. Livas Damazio disputa torneios mundiais no Brasil

A paulistana OliviaCarneiro, número 90 do mundo e primeira do Brasil, está em fase final de preparação com o Time da Rede Tênis Brasil, em São Paulo, e embarca na próxima segunda-feira, 26, para a disputa de dois torneios sobre o piso de grama no circuito mundial juvenil.

Ela jogará o qualificatório do J300 de Roehampton, em Londres, na Inglaterra, a partir do dia 30 de junho, e na sequência disputa o quali de Wimbledon, Grand Slam na capital britânica, a partir do dia 6 de julho, o torneio mais tradicional do esporte.

“Quero desfrutar da experiência de jogar na grama pela primeira vez e tentar me adaptar ao máximo possível! Muito feliz de voltar a competir”, disse a tenista que acabou se lesionando no abdômen durante a temporada de saibro e não conseguiu disputar o juvenil de Roland Garros.

Livas Damazio, de 13 anos, vai em busca de importantes pontos no ranking mundial juvenil da ITF em dois eventos no Brasil, a partir do dia 1º de julho. Ele disputa o J100 de Londrina (PR), e na semana seguinte o J60 de Curitiba (PR).

