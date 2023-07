Olivia Carneiro arrasa chinesa e vai à semi em Bogotá

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 21/07/2023 - 14:05 Compartilhe

A paulistana Olivia Carneiro, número 92 do mundo e primeira do Brasil, se classificou, nesta sexta-feira, para a semifinal do torneio J200 de Bogotá, na Colômbia, evento com pontuação importante para o ranking mundial, disputado no saibro.

A brasileira passou pela Yichen Zhao, 123ª colocada e cabeça de chave 5, por 2 sets a 0 com arrasadores 6/3 6/1: “Saquei e devolvi muito bem! Fui muito firme e agressiva e consegui fazer a chinesa ficar muito desconfortável. Boa vitória e agora é seguir firme”, disse Olivia que enfrenta a vencedora da argentina Luna Maria, cabeça de chave 4 e 125ª colocada, ou a colombiana Diana Lizarazo.