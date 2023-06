OLHAR DO PORCO: Palmeiras vai acertar se renovar com Marcos Rocha

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 28/06/2023 - 18:01 Compartilhe

Palmeiras e Marcos Rocha estão em conversas avançadas para que o lateral-direito renove por mais uma temporada com o Maior Campeão do Brasil. O contrato do camisa 2 termina no final desta temporada e clube e jogador devem se acertar em breve para que a relação perdure por mais um ano, agora até o final de 2024.

Um dos pilares de liderança do Palmeiras de Abel Ferreira, Marcos Rocha já conquistou dez títulos com a camisa alviverde e recentemente recebeu sondagens de outros clubes, mas sempre que pode demonstra um carinho imenso pela história que construiu no Verdão.

Com 34 anos e sendo um dos jogadores mais velhos do atual elenco alviverde, parte da torcida desconfia da condição física e do quanto Rocha ainda pode entregar para o Verdão, mas na minha opinião, a diretoria vai acertar caso o contrato do jogador seja renovado.

Recentemente, Marcos Rocha foi ao Palmeiras Cast, podcast oficial do clube, e disse que pretende jogar futebol profissional até os 38 anos de idade.

Apesar das recentes lesões musculares que fizeram Mayke se firmar como titular da direita alviverde, Rocha é o famoso jogador de jogo grande e um cara muito experiente caso o Palmeiras precise para jogos específicos, principalmente de Libertadores, competição pelo qual Rocha tem três títulos (dois pelo Palmeiras e um pelo Atlético-MG.)

Gustavo Garcia, cria da base campeão da Copinha de 2022, ainda não conseguiu demonstrar potencial nas chances que teve e a torcida fica com a pulga atrás da orelha se o jovem está pronto para ser um substituto confiável de Mayke.

Creio que Abel Ferreira possui mais segurança tendo as duas opções mais ‘rodadas’ como laterais-direitos.

Na minha visão, Mayke deve seguir como titular pelo o que vem jogando e Rocha deve aceitar a renovação e o fato de que vai começar a ficar mais no banco de reservas do que está acostumado.

Aceitando essas condições, é papel e caneta na mão e assinatura do negócio. Não tem muito o que discutir.

Você concorda comigo? Deixe a sua opinião aí!