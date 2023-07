OLHAR DO PORCO: Mais importante que os três pontos, é recuperar a confiança, Palmeiras!

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 30/07/2023 - 19:39 Compartilhe

O Palmeiras goleou o América-MG por 4 a 1 neste domingo, no Independência, em jogo válido pela 17ª rodada do Brasileirão.

Mais importante do que os três pontos que fizeram com que o Verdão colasse no vice-líder Flamengo mais uma vez, o jogo foi muito importante para recuperar a confiança de alguns titulares que fizeram uma ótima apresentação, como Rony, Raphael Veiga, Murilo, Artur e Mayke.

O Verdão retorna para São Paulo ainda neste domingo e volta para Belo Horizonte na terça-feira (1), onde encara o Atlético-MG pelas oitavas de final da Libertadores 2023, na quarta (2).