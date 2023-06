OLHAR DO PORCO: Faltou pontaria ao ataque do Palmeiras em derrota na Bahia

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 22/06/2023 - 0:30 Compartilhe

O Palmeiras conheceu a primeira derrota no Brasileirão 2023 nesta noite de quarta-feira (21), diante do Bahia, na Fonte Nova. Após desperdiçar diversas oportunidades de gol, o melhor ataque da competição foi penalizado com um gol do Bahia nos acréscimos e não teve nem tempo muito menos forças para buscar o empate.

Fica a lição de que chances tão claras não podem ser desperdiçadas e de que alguns jogadores como Rony, Weverton e Veiga seguem sendo muito importantes para uma equipe que possui um plantel qualificado, mas poucas peças de reposição para os citados.

Domingo tem o Botafogo no Allianz Parque, e o jogo que poderia vale a liderança do campeonato, pode ser apenas uma chance do Verdão mais uma vez tentar encostar no líder.

