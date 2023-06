OLHAR DO PORCO: Dia do Palmeiras tem lesão de Zé Rafael e protesto da torcida por reforços

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 27/06/2023 - 18:30 Compartilhe

A terça-feira de reapresentação foi agitada na Academia de Futebol após o Palmeiras dar folga ao elenco depois da derrota por 1 a 0 para o Botafogo, no último domingo, no Allianz Parque.

O clube divulgou a lesão do volante Zé Rafael no joelho direito e assustou a torcida do Verdão que vê Abel Ferreira perder um dos pilares da equipe em um momento crucial da temporada.

Com diversos confrontos difíceis e decisivos pelo Brasileirão e ainda os dois duelos diante do São Paulo pela Copa do Brasil, o técnico português terá que quebrar a cabeça para achar um substituto confiável e que entregue a mesma proteção que o ‘trem’ traz para o seu sistema defensivo.

Enquanto Abel vê Zé parar por um tempo e Giovani se apresentar no Al Saad do Catar, a maior organiza do Verdão protestou contra a diretoria e cobrou por reforços em nota nas redes sociais na tarde desta terça-feira.

Segundo a Mancha-Alviverde, tem entrado muito dinheiro nos cofres do clube, mas a gestão só está preocupada em vender atletas.

O pedido de reforços por parte da organizada já vem desde o início do ano após a venda de Danilo e a saída de Scarpa, e se intensificou essa semana muito por conta das derrotas para Bahia e Botafogo.

Lembrando que Artur e Richard Ríos foram contratados e agregaram muito ao elenco após a disputa do Estadual, mas o grupo volta a ficar curto com as perdas de Giovani e agora Zé Rafael.

Na minha opinião, o Palmeiras precisa buscar alguns reforços pontuais para fortalecer o seu elenco para as competições que vão afunilar ainda mais neste segundo semestre e a torcida está certa de reforçar que o clube é um instituição que visa títulos e não apenas o lucro financeiro.

Apesar do dia agitado, a manhã de treino no CT também trouxe boas notícias, como o retorno de Marcos Rocha e Gabriel Menino, que deve ser uma peça ainda mais importante no elenco depois da lesão de Zé Rafael.