OLHAR DO PORCO: De cabeça mais fria, Palmeiras precisa ligar o alerta no Brasileirão

A segunda-feira amanheceu azeda para o torcedor palmeirense após a derrota por 1 a 0 para o Botafogo no Allianz Parque, na partida que fez o Fogão abrir oito pontos de vantagem em relação do Verdão, que ainda viu Flamengo e Grêmio o ultrapassarem na tabela do Brasileirão 2023.

Abel Ferreira fez questão de enfatizar na coletiva de que não desistiu do título e que o clube vai lutar pelo bi brasileiro até o final. Mas pra que o momento conturbado não vire uma bola de neve ainda maior, o Verdão terá que se recuperar no campeonato com uma sequência duríssima pela frente.

O atual campeão brasileiro tem agora pelo frente o Athletico-PR em Curitiba na próxima rodada, depois recebe o Flamengo no Allianz Parque e viaja para encarar o Internacional no Beira-Rio. Tudo isso com os dois jogos diante do São Paulo pela Copa do Brasil no meio desse caminho.

Se quiser voltar a brigar pelo título, o Palmeiras precisa no mínimo não perder nenhum jogo dessa difícil sequência e somar no mínimo sete pontos de nove possíveis.

Enquanto o clube negocia uma das suas principais joias da base para o mundo árabe, a torcida desconfia e pressiona cada vez mais a diretoria por reforços, uma vez que o banco de reservas não vem ajudando muito nas últimas partidas.

Fato é que um time que havia perdido apenas três vezes no ano até o mês passado, acumulou duas derrotas em menos de uma semana, para adversários piores e com muito menos investimento que o Verdão, apesar do ótimo início de campeonato do Botafogo, não dá para o Palmeiras perder pontos para o time de Luís Castro se quiser pensar em título.

Chegou a hora de ligar o alerta para que o elenco mantenha o foco e a competitividade que o segundo semestre vai exigir. O sarrafo subiu, o preço do ingresso também e a exigência da torcida é apenas uma consequência dessa equação.

Quinta-feira estamos de volta para ver se o clube consegue sair dessa maré de azar e confirme o primeiro lugar no seu grupo da Libertadores.