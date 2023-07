Oito atletas brasileiros conquistam vagas no Mundial de Natação

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 31/07/2023 - 17:34 Compartilhe

O Brasil estreou no Mundial de Natação paralímpica, nesta segunda-feira (31), com 11 nadadores, em Manchester, na Inglaterra. Oito destes atletas avançaram às finais da competição. Além deles, Carol Santiago, da classe S12, e Patrícia Santos, da classe SB3, vão competir diretamente na suas respectivas decisões.

Entre os classificados, estão; Cecília Araújo, da classe S8, que terminou a bateria na terceira colocação, Ruan Souza, ficando em segundo lugar nos 100m peito SB9, Samuel Oliveira dos 50m livre, Gabriel Araújo, que avançou como dono da oitava melhor marca nos 50m peito e Douglas Matera nos 100m costas. Gabriel Bandeira, um dos grandes nomes da modalidade, nadou os 200m da classe em 1min58s03 e também garantiu a sua vaga para a final da competição.

COMO OCORRE O MUNDIAL

As provas ocorrem em dois períodos, com as eliminatórias de pela manhã e as finais de tarde, no Horário de Brasília. Com transmissão do canal do Comitê Paralímpico Internacional e na televisão fechada pelo Sportv2.

O Mundial reúne 538 atletas de 67 países, com o Brasil sendo representado por 29 atletas, 15 mulheres e 14 homens.

