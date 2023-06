Odair tem número de telefone vazado e recebe ameaças; Santos cancela treino

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 22/06/2023 - 12:27 Compartilhe

O técnico do Santos, Odair Hellmann, teve seu número de telefone pessoal vazado. Torcedores do Peixe passaram a mandar mensagens e ameaça o profissional durante a noite da última quarta-feira (21) e madrugada desta quinta (22).

E não foi só Odair a vítima do caso. Os filhos e a esposa do treinador também receberam ameaças.

Em razão do clima de caos após a derrota do Alvinegro Praiano para o Corinthians na última quarta-feira (21), o clube cancelou o treino desta quinta. A tendência, inclusive, é que a saída de Odair seja oficializada em breve.

GUERRA NA VILA

No decorrer do clássico, a torcida santista começou a protestar de maneira firme na reta final do segundo tempo. As manifestações viraram cenas de violência, pois foram atirados sinalizadores e bombas ao gramado.

Elenco e comissão técnica do Peixe ficaram ‘presos’ no gramado esperando os ânimos acalmarem para tentarem ir ao vestiário. O que não aconteceu, pois eles tiveram que correr para desviar dos objetos e bombas arremessados no campo.

Nos arredores do estádio, o que se viu foram confrontos entre torcedores e polícia, gás de pimenta, confusão para a torcida deixar o local é um ‘esquema de guerra’ para proteger a região. A Vila Belmiro pode ser interditada após o ocorrido.

