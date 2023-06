Odair Helmann desperta ira de torcedores do Santos na web: ‘Não tenta nada’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 21/06/2023 - 21:54 Compartilhe

A derrota do Santos para o Corinthians, na Vila Belmiro, por 2 a 0, acabou com a paciência de torcedores com o técnico Odair Hellmann. A postura passiva da equipe em campo, mesmo perdendo para um rival, concentrou as críticas no treinador.

Yuri Alberto encerrou um jejum de mais de um mês ao abrir o placar no primeiro tempo, enquanto Ruan Oliveira aumentou a contagem pouco depois.

Entre as principais reclamações encontradas na internet, estão uma possível demora de Odair para mexer na equipe, além da falta de organização que prejudica a criação de jogadas.

Grande parte das críticas se concentraram também no presidente, Andrés Rueda, mas os pedidos pela demissão do treinador rapidamente se multiplicaram com o andamento do jogo.

Odair tem sido bastante pressionado no comando do Santos, que vai ficando na 13ª colocação do Campeonato Brasileiro com a derrota para o Corinthians. Até aqui, a equipe venceu três jogos, perdeu outros três e empatou quatro nas 11 partidas que fez pelo certame.

O próximo desafio da equipe pela competição acontece no domingo, novamente na Vila, contra o Flamengo. O duelo, válido pela 12ª rodada, está marcado para as 18h30 (de Brasília).

