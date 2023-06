Odair Hellmann se despede do elenco do Santos e agradece oportunidade: ‘Honra’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 23/06/2023 - 17:30 Compartilhe

O técnico Odair Hellmann foi a CT Rei Pelé nesta sexta-feira (23) para se despedir do elenco do Santos. O coordenador de futebol, Paulo Roberto Falcão, também esteve no local.

O treino do Alvinegro Praiano foi comandado por Claudomiro, ex-jogador do clube e atualmente auxiliar técnico, e a comissão fixa do Peixe, com os preparadores físicos.

Odair foi demitido do Alvinegro Praiano oficialmente na tarde da última quinta-feira (22), após derrota por 2 a 0 no clássico contra o Corinthians, que terminou em clima de ‘guerra’ na Vila Belmiro.

O substituto do profissional gaúcho será Paulo Turra, pupilo de Felipão. O ex-técnico do Athletico-PR foi anunciado nesta sexta e é esperado para comandar o treino deste sábado (24). O Santos corre contra o tempo para tentar regularizá-lo para estar na beira do campo diante do Flamengo, pela 12ª rodada do Brasileirão.

!TCHAU, GALERA!

Odair Hellmann também publicou texto dizendo que foi uma “honra” trabalhar no Santos nestes seis meses. Veja abaixo.

“Comunico oficialmente o término da minha relação contratual com o Santos Futebol Clube em comum acordo, após reunião na data de ontem.

Por meio desta, agradeço profunda e sinceramente ao presidente Andrés Rueda, por todo respeito, confiança e respaldo depositados no nosso trabalho.

Estendo os agradecimentos ao coordenador Paulo Roberto Falcão e à diretoria do Clube, bem como aos atletas, funcionários, colaboradores e toda torcida do Santos, pelo comprometimento neste período juntos.

Por fim, desejo aos novos profissionais toda sorte e sucesso na sequência da temporada.

Foi uma honra ter a oportunidade de ser treinador do Santos Futebol Clube.

Muito obrigado, nação santista!

Respeitosamente,

Odair Hellmann”