O Rio de Janeiro continua nosso? Palmeiras não perde de times cariocas há nove jogos

Você se lembra qual foi a última derrota do Palmeiras para um clube do Rio de Janeiro? Pois é, faz tempo. O Verdão recebe o Botafogo neste domingo no Allianz Parque, podendo alcançar a marca de 10 jogos sem saber o que é perder para um clube carioca.

A sequência invicta começou justamente em Montevidéu, quando o Palmeiras bateu o Flamengo na prorrogação para conquistar o tricampeonato da Libertadores, Semanas antes da final, o time de Abel Ferreira foi derrotado pelo Fluminense por 2 a 1, no Maracanã, pelo Brasileirão 2021 e desde então não sabe o que é perder para os vizinhos de estado.

Do histórico 27 de novembro de 2021 pra cá, foram quatro vitórias e cinco empates, incluindo o título histórico da Supercopa do Brasil, diante do Flamengo, em Brasília, no início desse ano.

O último encontro do Verdão diante de um clube carioca foi no empate em 2 a 2 contra o Vasco, no Maracanã, pelo Brasileirão 2023.

Na temporada passada, o Palmeiras venceu as duas partidas diante do Botafogo pelo Brasileirão e a do segundo turno, no Engenhão, marcou a vitória de número 50 do atual campeão brasileiro sobre a estrela solitária.

O Verdão também nunca perdeu para o Fogão no seu novo estádio e não pode pensar em derrota no domingo caso queira novamente colar no atual líder do Brasileirão.

Palmeiras x Botafogo se enfrentam no Allianz Parque neste próximo domingo, a partir das 16h (horário de Brasília) e o jogo terá transmissão da Rede Globo e também do Premiere.

Confira o retrospecto do Palmeiras contra times cariocas no Allianz Parque:

27 jogos;

16 vitórias

8 empates

3 derrotas

Fluminense: 9J, 8 vitórias e 1 empate

Flamengo: 8J, 2 vitórias, 4 empates e 2 derrotas

Vasco: 5J, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota

Botafogo: 5J, 4 vitórias e 1 empate