O que muda? Richard Ríos deve ser titular do Palmeiras com a ausência de Gabriel Menino

O Palmeiras ganhou um desfalque de peso para o duelo diante do Botafogo: Gabriel Menino. O camisa 25 levou o terceiro cartão amarelo nesta quarta (21), contra o Bahia, e não estará disponível para o técnico Abel Ferreira para o confronto que pode valer a liderança do Campeonato Brasileiro. Com isso, o volante Richard Ríos deve entrar na equipe titular do Verdão neste domingo (25), às 16h, no Allianz Parque.

A própria partida de ontem reforça que o colombiano é o principal candidato a assumir a vaga deixada por Menino. Ríos entrou justamente no lugar do camisa 25 diante do Tricolor de Aço, atuando praticamente como um segundo volante de saída, já que é um jogador muito participativo com a bola.

Até mesmo por ter passagem e estilo de jogo similares ao do futsal, Richard Ríos possui características diferentes de Gabriel Menino, visto que a Cria da Academia tem a bola parada e a finalização de fora da área como pontos fortíssimos, diferentemente do volante colombiano. Vale lembrar que o camisa 25 é um dos artilheiros do Palmeiras no ano, com sete gols.

Ainda, Menino é o atleta com a maior sequência de partidas nesta temporada: 33 jogos consecutivos. Desde julho de 2022, ele esteve presente em 62 dos últimos 67 jogos do Verdão – neste ano, só não atuou em uma partida.

Além de Ríos, Abel pode optar pelo jovem meia Fabinho, liberando Zé Rafael como segundo volante. Uma outra opção mais ousada é a improvisação do zagueiro Luan, que já atuou no meio campo no ano passado, como um híbrido de terceiro zagueiro/volante, dando mais liberdade aos laterais. Como Murilo está recuperado e perto de retornar, provavelmente a zaga alviverde não ficaria desfalcada.

Com a derrota para o Bahia, o Palmeiras ficou com 22 pontos na classificação, mas permanece na segunda posição, um ponto atrás do líder Botafogo, que ainda joga na rodada nesta quinta-feira (22), diante do Cuiabá, fora de casa. Caso o Flamengo vença sua partida, tomará a vice-liderança do Alviverde.