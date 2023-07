O que Gabriel Medina precisa fazer na última etapa para ir às finais da WSL

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 21/07/2023 - 16:11 Compartilhe

Gabriel Medina segue em busca pela classificação para as finais da WSL, na Califórnia, nos Estados Unidos. Estamos nas provas finais da competição e na etapa de Jeffrey Bays, o brasileiro ficou na terceira colocação, ultrapassando o havaiano John John Florence. A próxima e decisiva para o surfista é em Teahupo’o, no Taiti, que acontecerá entre os dias 11 e 20 de agosto.

O natural de Maresias, que conquistou três campeonatos no Mundial de Surfe, depende apenas de si mesmo para conseguir se classificar para a fase final do torneio. Ao ficar entre os cinco melhores no arquipélago polinésio, o brasileiro garante a sua passagem para o território norte-americano e fica perto do seu tetracampeonato.

A principal briga de Medina é contra o seu compatriota Yago Dora, que soma 36.865 pontos e ocupa o quinto lugar contra 35.440 de Gabriel. Outros brasileiros estão em situações melhores como Filipe Toledo, que lidera com tranquilidade, João Chianca e Chumbinho, que precisam apenas passar uma bateria no Taiti para conseguir ficar no Top 5.

Confira abaixo a classificação e as contas do tricampeão para se classificar

AS CONTAS DE MEDINA

Vencer em Teahupo’o independentemente dos outros resultados.

Caso seja vice na etapa, torcer para John John Florence não serem campeões.

Se for para a terceira colocação, Yago não pode ir para as quartas, Florence e Jack Robinson não podem chegar a final, Leo Fioravanti e Callinan não podem levar a etapa.

Gabriel ficando em quinto e Dora nas oitavas, empatariam em pontos e o desempate seria pelas baterias vencidas na temporada, sem a repescagem.

Com a quinta posição no Taiti, Medina deve torcer para John John não chegar à semi, Robinson na final e Fioravanti e Callinam vencerem.

Chegando às oitavas e ficando em nono, Yago não pode passar em nenhuma bateria, Florence não se classificando para às quartas, Robinson precisa parar antes das semifinal, Fioravanti e Callinam não podem chegar a fase final e Connor O’Leary não pode ser campeão.

CLASSIFICAÇÃO